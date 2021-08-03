年僅19歲就闖進東奧桌球男單4強賽的「小林同學」林昀儒，日前苦戰7局敗給德國好手奧恰洛夫，與銅牌擦身而過。不過在今天（3日）團體賽上，林昀儒以3：2勝局數擊敗奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），順利上演甜蜜復仇。網友對此結果也興奮喊道，「銅牌還來！」

林昀儒在東奧桌球男單銅牌戰時，面對德國強敵奧恰洛夫勢均力敵，雙方廝殺到第7局才分出勝負，林昀儒終局以7：11飲恨錯失銅牌。賽後他也在個人IG發布動態表示，「從那裏跌倒就必須要從哪裏站起來。把所有的不甘心都轉化為明天的動力。」藉此激勵自己。

「小林同學」林昀儒，今天（3日）團體賽第2點單打再度碰上勁敵奧洽洛夫，重新上演男單銅牌戰的經典對戰，也順利完成甜蜜復仇。（圖／路透）

沒想到在3日東奧桌球男子團體賽上，林昀儒馬上就迎來復仇機會，在第2點單打再度碰上勁敵奧洽洛夫，重新上演男單銅牌戰的經典對戰。而這次小林同學可沒再放過贏球機會，終局以3：2擊退奧恰洛夫，搶下第2點，為男團戰績扳回一城，也一雪前恥。

林昀儒順利復仇後，網友也樂歪在PTT上紛紛慶祝，「報仇，耶但沒獎牌嗚嗚嗚」、「報仇成功！」、「報仇啦，爽」、「真的帥翻天！」、「這場對林以後生涯意義重大」、「甜蜜復仇，男團加油」、「讚，復仇成功，希望還能再復仇球王」。還有人更興奮喊道，「銅牌還來啦」、「實質銅牌了」、「讚，下次必拿牌！」、「銅牌可以分一半回來嘛」。

不只擠下奧洽洛夫，林昀儒在第4點單打賽繼續保持水準，直落3擊敗伏蘭季斯卡（Patrick Franziska）。不過東京奧運男子桌球團體台灣代表團最終仍以2：3不敵德國隊，連續2屆於8強止步。