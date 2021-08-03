新冠疫情期間，江蘇全省各類文旅公共場所和活動是如何管理的？對近期有出遊打算的遊客有哪些提醒建議？江蘇省文化和旅遊廳副廳長馬龍表示，包括南京、揚州、宿遷，各類文旅場所已全部暫停開放。

今天下午，江蘇省舉行新冠肺炎疫情防控新聞發佈會。馬龍表示，這次江蘇出現疫情後，江蘇省文旅廳迅速落實省委、省政府部署要求，7月21日及時下發《關於切實做好全省文化和旅遊領域疫情防控工作的緊急通知》，要求各地壓緊壓實屬地管理和企業主體責任，嚴格落實各類文旅場所和活動的常態化疫情防控措施；根據疫情發展變化，7月29日，省文旅廳再次下發通知，就進一步加強文旅行業重點領域及聚集性活動疫情防控工作作出部署，要求各地加強旅行社業務監管，嚴格文旅活動管控，落實文旅室內場所防控措施。

一是在旅行社業務監管方面，要求各地指導督促旅行社和在線旅遊企業，嚴格執行文旅部《旅行社有序恢復經營疫情防控措施指南》，認真落實「防輸出、防擴散、防輸入」疫情防控責任，不得組團前往中高風險地區旅遊，不得開展前往中高風險地區「機票＋酒店」業務，不得承接中高風險地區遊客來我省旅遊等相關業務。承接省內短途旅遊業務的旅行社，要嚴格查驗遊客健康和來源地信息，不得接待中高風險地區或健康碼異常遊客。

二是在各類文旅公共場所開放管理方面，要求各地根據當地疫情風險等級，加強對A級旅遊景區的室內場所，以及旅遊星級飯店、劇院、文博場館、娛樂場所、上網服務場所等人員密集場所管理，嚴格落實核驗健康碼和行程卡、測量體溫、佩戴口罩等防控措施，堅決防止疫情通過文旅場所傳播擴散。對中高風險地區的室內文旅場所，要按照當地疫情防控部署要求，該限流的限流，該暫停的暫停，堅決阻斷疫情傳播途徑。截至目前，已有疫情的南京、揚州、宿遷等地，已全部暫停各類文旅場所對外開放；省內其他城市已暫停娛樂場所、網吧、遊戲遊藝等室內密閉場所運營，對A級旅遊景區、博物館、圖書館等公共文旅場所，嚴格落實「限流、預約、錯峰」措施，每日接待量不超過核定人數的50％。

三是在文旅活動管控方面，要求各地堅持分區分級防控，根據當地疫情防控風險等級，按照「誰舉辦、誰負責，誰組織、誰負責」和屬地管理原則，嚴控文旅活動，非必要、不舉辦，安全不可控、不舉辦，該取消的取消、該延期的延期，嚴防聚集性風險。對確需舉辦的重大活動，要控制規模，從嚴落實報備制度和常態化疫情防控各項措施，做好應急預案，確保安全可控。

同時，江蘇全省文旅行政部門加大對文旅場所疫情防控措施和暫停開放情況的現場檢查力度，據不完全統計，全省文化市場綜合執法機構共出動檢查6250人次，檢查各類文旅場所2547家（次）。下一步，江蘇省文旅廳還將根據疫情發展態勢，科學動態調整有關防控措施，堅決防止疫情通過文旅領域傳播擴散。