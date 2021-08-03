「不能苦民所苦、那要政府何用？」台中市新建國市場啟用快5年了，攤商與消費者卻為了上個廁所，憂心被淋成肉湯雞，市議員邱素貞等人，3日於經發業務質詢時，要求經發局協助設置遮雨棚等設施，改善上廁所淋雨的窘境。經發局長張峯源允諾，將辦理會勘來改善。

市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源等人說，座落於建成路、進德路與忠孝路交叉路口的新建國市場，面積約為2.23公頃，於2016年9月20日正式落成，為目前全國最大的公有零售市場，吸引許多消費民眾前來採買。不過，包括消費者與攤商想要上廁所時，必須看天氣，否則遇下雨天，就會被淋成肉湯雞。

邱素貞表示，新建國市場位在5、6號門，以及7、8號門間的廁所，由於沒有遮罩擋雨，遇下雨天，要上廁所就會淋雨，不論攤商或消費民眾都抱怨難過，期間還發生老人家因此滑倒，攤商向經發局反應多次，結果不了了之，依舊未改善。

邱素貞強調，尤其這幾天下豪大雨，不論攤商，還是到新建國市場採買的民眾，上廁所實在不方便，建議在5、6號門和7、8號門及廁所的外面增設遮雨棚避免淋雨。