台灣於5月中旬新冠肺炎疫情爆發，民眾將其歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，而民進黨不分區立委范雲被網友指控為向指揮中心「關心」將機組員檢疫措施放寬為3+11的主要推手。范雲在事件爆發後臉書均未發文，自5月12日至今，在沉默83後今晚首度又貼文表示，會盡全力協助相關爭議釐清。

范雲指出，自從五月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，她鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇。

范雲表示，對於3＋11的爭議，如她之前所說，她為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，她也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，她也會盡全力協助相關爭議釐清。

范雲也不忘洋洋灑灑詳列9大項簡要問政報告，最後說「讓我們一起加油，為弱勢、為公益、為台灣，繼續風雨同路。」