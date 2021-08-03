美國聯準會（Fed）去年為緩解疫情對經濟的衝擊，將基準利率大幅下調，並每月購債1200億美元，然隨著疫苗問世，經濟復甦力道強勁，市場關注Fed何時會縮減購債規模，高盛認為，Fed可能將於9月會議上敲定縮減的規模，並於明年初執行，而屆時美股將會遭到短期的拋售潮。

Fed在2020年3月疫情爆發時，將基準利率降至接近零的水準，且每月購債至少1200億美元的資產，其中包含800億美元美國國債和抵押貸款支持證券（MBS），而如今隨著疫情趨穩，有了2013年「縮減恐慌」的前車之鑑，市場高度關注Fed何時將展開縮減購債。

《福斯財經新聞》報導，高盛（Goldman Sachs）認為，Fed可能會在9月的會議上敲定縮減規模，並於2022年初開始執行，預估每月將縮減100億美元的美債和50億美元的MBS。

高盛提到2013年所發生的「縮減恐慌」，設想可能會發生的事情，在當時10年期美債殖利率飆升了40個基點，達到了2.6%，標普500指數在5天內下降了5%，在2個月後反彈約5%，且於年底時高於縮減恐慌時低點的26%。

高盛策略師指出，Fed資產負債表的規模和其變化速度，對股市的表現有著不同的影響，其中以前者對股市回報率影響更大，預估標普500指數在未來6個月內小幅回落至4300點，並在未來12個月內達到4450點。

不過高盛擔憂，從歷史數據來看，股市即將邁入一年中最脆弱的2個月，市場愈發擔心回調的可能，從去年同期的拋售以來，標普500指數尚未出現大於10%以上的跌幅，而這樣的情況每年至少會發生一次；此外，Delta變種病毒和經濟成長趨緩同樣也是未來幾個月的潛在利空。