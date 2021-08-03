台中一名27歲康姓男子疑因網路賭與19歲的張男等三人相約汽車旅館談判，他遭對方毆傷，最後被衣物塞住口鼻窒息，張男將他棄置汽車旅館內。（民眾提供）

台中一名27歲康姓男子疑因網路賭與19歲的張男等三人相約汽車旅館談判，他遭對方毆傷，最後被衣物塞住口鼻窒息，張男將他棄置汽車旅館內。（民眾提供）

張、蔡、邱三男失手將康男悶死棄屍汽旅，開車到台中太平警分局自首投案。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區新興路一汽車旅館晚間驚傳男子陳屍其間，一名27歲康姓男子疑因網路簽賭遭19歲的張男等三人約到北屯一家汽車旅館談判，先是遭到毆傷，又遭三人以衣物塞住口鼻窒息，張男等更將他棄置在太平一家汽車旅館，隨後至太平警分局投案，目前警方正在釐清案情。

太平新興路一家汽車旅館房務員3日晚間6點多在客房發現有男子倒臥房內已無生命徵象嚇得報警，不到半小時內，涉嫌行凶的19歲張男、與同齡蔡男以及20歲的邱男等三人也開車到太平警分局投案，聲稱與死者有財務糾紛，因其抵抗錯手將他悶死，且慌忙中將他帶到太平這家汽車旅館棄屍。

警方調查，死者為27歲的康姓男子，而張、蔡、邱等為網路簽賭上線，三人懷疑康男吃錢未如實上繳，3日下午四時將康男約至北屯區綏遠路一家汽車旅館談判，康男否認A錢，爭執不下，張男等三人疑動手將康男毆傷，又開車將他架離現場，途中康男於車內抵抗，三人以衣物塞住口鼻，造成康男窒息死亡，三人情急之下開車將康男載至太平一汽車旅館棄置。

張男等三名犯嫌約在下午5點多退房後開車離開，房務人員在傍晚6點多整理房間發現有人倒臥沒有氣息，向警方報案，未料張男等三人也在30分鐘內到太平警分局偵查隊投案，警方目前也在偵訊釐清案情，並將以殺人罪將三人移送偵辦。