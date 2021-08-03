有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment），投資專注在顛覆和破壞式創新，去年大舉投資電動車大廠特斯拉，其中ARKK獲得報酬率達 149%，獲得大批投資人關注，但今年以來表現不如其他標的表現，即便如此，仍喊出特斯拉股價將在2025年創下3000美元。但數據顯示，ARK近期賣出價值約4370萬美元特斯拉股票。

據《市場內幕》報導，Cathie Wood上周接受《RealVision》採訪時，還把蘋果與特斯拉做比較，認為特斯拉目前估值低，主要是分析師目光短淺，並且這些分析師都是用錯誤的方式在追蹤。但根據ARK的資料顯示，當時ARK以每股約686美元的價格賣出特斯拉6萬3643股，價值約4370萬美元。這也是ARK從4月以來，首次減持特斯拉持股。

ARK今年3月發布研究報告，特斯拉股價將在最樂觀情況下，2025年來到3000美元的價位，遠遠高出當時的價格655美元，若依照目前的流通股數來計算，特斯拉市值將來到3兆美元，主要是特斯拉可能在5年內實現完全的自動駕駛，並且達成機器人計程車服務。

ARK上周五交易之前，旗下ARKK、ARKW、ARKF這3檔ETF，合計持有490萬股特斯拉，價值33.4億美元。然而，特斯拉股價本周一盤中大漲，一度來到725.72美元，終場大漲近7%，收在709.67美元。

英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）所創辦的維珍銀河(Virgin Galactic Holdings)7月1日宣布，將在7月11日由自家的火箭載著創辦人前往太空，讓該公司股價盤後大漲近20%。「太空探索 ETF」（Space Exploration ETF， ARKX）於今年3月30日掛牌不久後，就買進維珍銀河約22萬股，價值約700萬美元，ARK卻於4月20日將ARKX維珍銀河的持股幾近減持了一半，5月幾乎拋售維珍銀河全部的持股。

但在ARK出清維珍銀河後，5月底股價開始飆漲，短短1個半月時間，股價從低點到近期高點大漲超過260%，等於是ARK整整錯失這段獲利機會。