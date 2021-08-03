立陶宛政府下令，邊防衛隊必須嚴查白羅斯的非法移民，在必要時可以動用武力拒絕他們闖入。鄰國白羅斯的政局惡化，非法越境者數量明顯增加，已成為立陶宛面臨的重大外交政策問題。

美聯社報導，立陶宛認為，白羅斯政府有意用難民當武器來給立陶宛施壓力，內政部發布了一段由直升機拍攝的影片，證明大量的白羅斯移民，是由白羅斯邊防單位的車輛護送到邊境，顯然有不良意圖。

立陶宛表示，這很可能是白羅斯獨裁總統盧卡申科，對歐盟決定對該國制裁所發動的一種報復行動。

立陶宛內政部星期二表示，至少查獲3個大型移民團體，在兩國邊境地區的森林試圖闖入立陶宛，邊防人員立即命令他們返回白羅斯

內政部副部長阿諾達斯·阿布拉馬維丘斯(Arnoldas Abramavicius)說，邊防衛隊會先以委婉的方式，告訴這些非法移民「你們迷路了，你們可能在森林裡享受自然風光的同時，不小心走錯了路，現在已到邊境，現在必須回頭沿著原路線返回自己的家園。」

如果這種方法被證明不成功，立陶宛也有使用武力將他們拒之門外的權利，但「何時使用武力，取決於當時情況。」

內政部官員表示，立陶宛人口不到300萬，無法容納太多移民，今年有2千多位來自伊拉克的移民進入。

比較擔心的是白羅斯闖入的非法移民，因為立陶宛與白俄羅斯有將近 679 公里的邊界沒有任何物理障礙。