《小光》2位主演鍾岳軒（右）與劉道玄。（GagaOOLala提供）

歌手盧學叡（小美）攜手YouTube創作者林重鹹一同演唱電影短片《小光》同名主題曲。演唱經驗豐富的盧學叡一得知蔡政勳老師與曾獻恩老師為電影量身打造了一首動人的主題曲，馬上極力爭取，大喊「我要唱」，從小聽盧學叡唱歌長大的林重鹹有機會與之合唱深感榮幸之外也盛讚盧學叡根本傳奇般的歌聲，讓盧學叡聽聞後哭笑不得。而本片雙主演鍾岳軒與劉道玄深受本曲感動，在片場聽到潸然淚下外，上節目宣傳新戲時，隨性演唱主題曲，竟然唱到不想走。

GagaOOLala2021原創作品「同志音樂愛情故事」系列的唯一一部重口味電影短片《小光》劇情講述擔任性工作者的男孩小光（鍾岳軒飾）在人生最絕望時，遇見了拯救他的一道光—碩哥（劉道玄飾演），兩人發展出一段若真似假的愛戀。劇組特地商請曾打造林俊傑暢銷歌曲〈江南〉的蔡政勳擔任主題曲製作人、Nora Says樂團主唱曾獻恩為戲量身譜寫詞曲並擔任錄音製作人，更邀集從出道前實力就倍受肯定的《超級星光大道》盧學叡與知名YouTube創作者林重鹹連袂合唱，共同打造出這部電影的同名主題曲〈小光〉。

聊到此次的合唱搭檔林重鹹，小美好氣又好笑地說「對他來說，我應該算是一個老前輩吧，他第一天試唱就叫我『哥』，說聽我的歌長大」。既然都被叫哥了，小美當然不能漏氣：「在家裡面有設想過很多的唱法，隨著旋律與歌詞去詮釋的時候，難免會把故事貼在自己的身上。進到錄音室錄音時，又必須拿出符合電影角色的唱法，所以中間有一度造成兩個自己不斷拉扯，有時候會覺得這個唱法太像自己了，待錄音製作人提醒，才又把盧學叡收回來一點點」。至於跟林重鹹的聲線差異，小美說「我的聲音比較陰柔，重鹹的聲音比較厚實、很Man。我跟他彷彿比照劇中兩個主角的個性，我是被保護的小光，他則是保護小光的碩哥」。重鹹則盛讚小美「聲音很柔美，收放自如，有傳奇歌聲的感覺」。

除了電影中的意境令小美非常感動，小美的歌聲也觸動了2位主演的表演神經。主題曲錄製完成後，本片導演Adiamond Lee故意先讓主演鍾岳軒與劉道玄聽很多次，希望可以利用小美的完美詮釋，幫助他們帶入情緒。果然，歌曲優柔的意境與小美歌聲的穿透力，讓飾演小光這個角色的鍾岳軒在片場一憶起〈小光〉這首歌就爆哭，對第一次拍攝哭戲的他有巨大的幫助。殺青數月後鍾岳軒回想起來：「拍攝雖然辛苦，但一想到拍攝的畫面搭配這首歌曲相得益彰時，一切的辛苦就很值得」。

他上節目宣傳時，已經可以把整首歌一字不漏完整唱完，下了節目竟還意猶未盡，拉著本劇另一主演劉道玄，要劉道玄彈吉他幫他伴奏，2人在攝影棚硬是又合唱了3次才依依不捨離去。而劉道玄也被這首歌的歌詞深深感動：「〈小光〉這首歌非常耐聽，尤其是『就讓我逃離這世界，奮力的飛往那光線，破碎的心到底要怎麼安慰』這幾句，不僅傳遞了『每個人都是可以愛與被愛』的概念，也讓我好想要進入劇中的瘋狂的世界」。《小光》將於13日晚間9點全球同步首播，同名主題曲已於全台各大音樂串流平台上架。