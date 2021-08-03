伊伊擁有甜美的外型與火辣身材，現在為樂天女孩(Rakuten Girls)啦啦隊成員，曾發行過個人寫真EP、單曲，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近她在個人社群分享，享受下午茶時光的3張照片，她的好身材意外成為網友關注的焦點。

伊伊今(3日)在個人Instagram上分享日常生活 : 「多久沒在外面坐下來喝杯咖啡了！來到這裡以為來到歐洲耶。」她對著鏡頭微笑，拿起一杯粉紅色的馬克杯，穿著一件白色的上衣，可以看到她藏不住的姣好身材，擁有C罩杯的伊伊，快將上衣給撐開，，而到了第三張照片還能看到伊伊秀蠻腰白大腿，引起許多網友直呼: 「太性感了! 」

伊伊曾經分享在家裡，享用美食的心情: 「在家也要有儀式感，清了一個小空間，放上陽台的木桌，變得好喜歡這個空間。」她手裡拿著一碗熱騰騰的玉米濃湯，穿的一件咖啡色的小背心，桌上有許多道佳餚，許多喜愛她的粉絲回應: 「好有賢慧感！」

許多網友開心地表示: 「好可愛又好美」、「我的焦點該放哪裡？」、「妳的笑容好甜好喜歡！」、「好像很好吃」、「很有居家小廚娘的賢慧感！」、「我看了臉紅心跳是正常的嗎？」。