拜登政府宣布，美國疫苗施打第一劑的接種率已經來到7成，這比當初預期將在7月4日達成次目標晚了將近1個月，這段期間，Delta病毒進入美國社會，導致美國疫情有重燃風險，甚至超過去年夏季的高峰期，甚至宣布民眾在室內必須重新戴上口罩，美股3大期指盤前走揚。美股周二(3日)開盤上漲25.94點、以34864.1點開出，獲外資力挺的聯電，ADR股價漲近3%。

截至台灣時間3日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲60.86 點或0.17%、暫報34899.02點；標普500指數上漲3.72 點或0.085%、暫報4390.88點；那斯達克指數下跌0.75點或0.0051%、暫報14680.32點；費城半導體指數下跌4.55點或0.13%、暫報3372.94點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲近1%、暫報715.44美元；台積電ADR股價上漲0.23%、暫報117.20美元；聯電ADR股價上漲2.82%、暫報10.59美元。

美國周一公布7月ISM製造業採購經理人指數(PMI)為59.5，雖然仍是處於擴張階段，顯示供應鏈面臨困境以及勞動力短缺等影響下，讓美國生產速度趨於平緩，生產指數下滑至58.4，新訂單也下滑至64.9，未完成訂單則是提升至65。不過，有專家認為，這主要是去年高基期影響，也就代表目前美國製造業生產已經面臨高檔趨緩的區間。

美國聯準會 (Fed) 理事Christopher Waller表示，若未來2個月非農就業報告可以都各增加80萬~100萬人，Fed將有機會在10月縮減購債計畫，也就是每個月1200億美元的規模，Christopher Waller認為，實際上若增加人數按照目前速度增加，基本上9月就有機會縮減購債規模。