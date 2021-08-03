「台灣花磚博物館」免費提供百年老花磚作為民間古宅修復所用。（公視提供）

不論在巴洛克或是臺灣閩式紅磚建築上，常可見到或鮮豔、或典雅的彩色瓷磚身影，在台灣，多數人稱此為「花磚」；2016年「臺灣花磚」與世界各地花磚文化由法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille Université）領銜提送聯合國申請為「世界非物質文化遺產」。公視團隊走訪臺灣、日本、新加坡拍攝，探尋花磚的身世密碼，攝製人文紀錄片《花磚而生》，讓觀眾一睹這項建築文化瑰寶的保存與再生之旅。

上週末公視舉辦特映，製作人陳廷宇、導演婁雅君偕紀錄片中受訪者台灣花磚博物館館長徐嘉彬、《台灣老花磚的建築記憶》作者康諾錫，台灣新花磚設計師陳品宏及花磚老屋屋主等出席活動。名歌手潘越雲首度擔綱紀錄片旁白配音，潘越雲形容「台灣花磚像是流淌在建築上的音樂」，也認為透過紀錄片「我們有幸照見花磚歷史的源流，希望這些瑰寶可以獲得保存與保護，散發時間的光芒、世代流傳」。

該片從一片小花磚，循線索前進日本淡路島，找到100年前生產廠商，再追溯世界瓷磚的傳播史和路徑。紀錄日本INAX博物館的研究，說明世上第一片瓷磚是埃及金字塔內法老王陵墓的裝飾品，距今已是4千多年前；而瓷磚經由貿易、殖民、戰爭和移民等人類生活路徑，開始傳播到世界各地。位於嘉義的的花磚博物館收藏世界各地逾5千片花磚，館長徐嘉彬說「在100多年之後，如何去生產這些花磚」，正結合各領域專業者，重新復刻百年前的工藝，再生屬於台灣的新花磚。

徐嘉彬在特映會也分享，紀錄片中拍攝的日本花磚專家深井明比古，曾來到台灣教他花磚考古的技術與知識，離開前還特別親手將2萬日幣交給徐嘉彬，表示要捐給花磚博物館「希望能建立資料庫，去追溯每片台灣花磚的來源」，讓徐嘉彬大受感動。紀錄片也拍攝臺灣老屋拆除時，花磚博物館協助屋主保留，讓原來的花磚於拆卸後能夠再回到老屋，這段有意義的旅程。更前往新加坡，拍攝由政府主導保存和再利用，狀態良好的街上老店屋建築上姿態、色彩殊異的花磚。

導演婁雅君表示「隨著臺灣老屋大量拆除，少則數十片，多則上百片的花磚跟著消失。這些年代限定的花磚，只出現在20世紀初期的台灣，前後約莫只有20年的時間」。婁雅君也表示，國內目前僅憑民間力量倡議保存和修復，「但是保存的速度，卻遠遠追趕不上拆除的腳步」。紀錄片《花磚而生》將於4日（三）晚間10點、7日（六）下午3點公視首播。