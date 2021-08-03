小S因為在《康熙來了》主持風格辛辣又逗趣，在對岸擁有高人氣，然而她近日就因為在社群網站幫中華隊選手出戰東京奧運賽事加油打氣，遭陸網友出征，大陸品牌也緊急切割，讓她一夜之間丟了4代言，損失至少3200萬台幣。小S對於此次風波尚未正式回應，但她的閨蜜、「抗疫女神」賈永婕稍早則是在她臉書留言送暖，為小S加油打氣。

小S因為幫參加東京奧運的台灣選手加油，遭陸網友不滿抵制，甚至被認為是台獨藝人，讓她本人也相當訝異，曾有媒體私下傳訊問她回應，而小S反應則是相當無奈，希望媒體先給她時間靜一靜，好好思考該怎麼面對此次風波。

稍早她的好姊妹賈永婕，則親自在小S臉書下方留言，為小S加油打氣。賈永婕寫下：「親愛的你(妳)就是這麼溫暖，台灣的朋友都感受到了！選手在運動場上盡情揮灑汗水與耐力，輸贏只是一時，更重要的是風度與運動家的精神！比賽時相互較勁搏鬥，比賽結束握手鞠躬。英雄惜英雄！勝不驕，敗不餒，彼此加油打氣！加油我的姐妹！」

不過也有台灣網友為小S擔心，留言勸賈永婕別再說了，中華隊選手可能去不了小S家吃飯，對此賈永婕也幽默回應：「那就我作東招待大家。」