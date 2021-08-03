行政院認為去年振興券效益上看1千餘億元，政院發言人羅秉成2日證實，上周五各部會討論後，將朝「振興五倍券」方向規劃。前民進黨立委郭正亮爆料，去年推行三倍券後的經濟效益，事實上是因為是有許多人為了躲避疫情回到台灣，尤其是有很多有錢人的小孩返國，並由這些人的消費行為帶動，但今年這些人紛紛離開台灣，若要推動五倍券很難再產生相同的效果。

郭正亮3日晚間與宅神朱學恒在臉書直播中討論五倍券政策時表示，去年7月政府推出三倍券，後來宣傳年底到達一倍效力，但他調查後卻發現，那個消費效應事實上不是三倍券帶動的，大家都漏掉一個東西，去年美國疫情很嚴重，台灣有一大堆人從海外趕回來，一堆有錢人的小孩湧回台灣避難，至少超過20萬人，他們就直接去高檔餐廳吃飯，且因為去年沒有疫情，所有五星級餐廳爆滿，「如果是消費券，怎麼是這種店爆滿？」

郭正亮還發現更離奇的現象，有些小孩很久沒回來，在家裡和父母住不慣，於是就在外面買房子住，因此去年第四季房子賣得不錯，「因為你沒辦法想像有錢人怎麼過日子」，朱學恒忍不住直言，「我真沒法想像」。不過，郭正亮認為，今年絕對沒有這樣的效應，這些人都跑回去了，這個五倍券缺乏逃難效應支撐、帶動消費效果。

至於為何要發五倍券，郭正亮指出，因為現在紓困振興特別條例的錢只剩1600億，如果發現金，只能發一輪，發五倍券可以帶出比較大的錢，也許不是到10倍，但總有5倍效果，而這次預估可以帶動2500億元的消費。朱學恒則說，「不能老是用這種槓桿效果，這種經濟學家的鏡花水月是沒有意義的」。

郭正亮透露，國民黨立委賴士葆跟他說，上次三倍券的行政成本花了22億元，而那次是由財政部、央行印製，這次則要委外，就連推廣也是，且這次的成本比上次高非常多。郭正亮更說，今年很多人連1千元都拿不出來，去年沒這麼嚴重，會有套利集團介入，且五倍的誘因更大。