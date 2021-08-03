台南市一名70歲林姓男子疑因家產糾紛，3日買汽油到兒子住處縱火。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市安南區70歲林姓男子疑不滿爭不到家產，近期與妻、兒頻釀糾紛，3日一早又找妻理論，妻表明要離婚，林男疑氣不過，中午帶鐵鎚、1桶汽油跑到兒子住處潑汽油，揚言同歸於盡，妻、次子與媳婦先遭林持鐵鎚打傷，林男隨後於2樓潑汽油點火，兒逃出屋外呼叫「救命」，鄰居協助報警，4人受輕傷，警方也當場逮住林男，將朝家暴傷害、公共危險罪偵辦。

據了解，70歲林男與妻育有2子，林男20多年前離家，夫妻感情失和，但兩人未離婚，妻獨自撫養2個兒子也照顧婆婆，家中經營事業有成，家產由兒子們繼承，林男疑心生怨懟，近期頻頻要求妻、兒支付鉅額，但遭到拒絕。

林男長子稱，父親以前在外有二房，後來祖母分家產也有分給父親，但父親最近花光錢，三不五時就來要錢，弟弟把父親推開，還被告家暴。

今天上午10點多，林男又到兒子住處，與妻子大吵一架，妻子提到要離婚，兒子支持媽媽決定，讓林男氣不過，11點帶著一桶15公升桶子跑去加油站買汽油，隨後帶著鐵槌跟汽油逞凶，事發當時，林男第一時間拿棉被撲滅火勢，並跑到屋外求救，熱心鄰居看到被火燙傷的兒子呼叫「救命」，趕緊協助打119報案。

消防局接獲報案稱民宅有人縱火的消息，到場時，火勢已撲滅，分別將4人送到安南醫院、奇美醫院、成大醫院就醫。鄰居雖多不願道人長短，但也透露林父跟家人不睦許久，今天看到他們家飄出煙，一度以為廚房煮東西燒焦失火，沒想到林男竟跑來縱火，「有夠可怕，好險人沒怎樣。」

截至晚間，除了林男，其餘3人均已出院，反倒是縱火的林男因為右手脫臼跟燒燙傷，還在住院，警方也為此派人手戒護就醫。據了解，林男初步表示，是不滿兒子分走家產，卻對他不聞不問，所以縱火，但與家人說法迥異，雙方各執一詞，將待林男出院再偵訊，全案將朝家暴傷害、公共危險罪偵辦。

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