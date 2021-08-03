中國大陸田徑神人劉翔2004年雅典奧運摘下110公尺跨欄金牌，當時劉翔曾說：「歐美的黑人看了我都會怕。」如今中華隊也出現自己的「台灣欄神」陳奎儒。在黑人運動員長年稱霸的短跑競賽中，亞洲人是沒什麼地位的，陳奎儒居然能跑進準決賽，實在是大驚奇。

當年多家陸媒分析，跨欄這個項目是有技巧可以鑽研的，不像100公尺短跑那樣可以讓黑人運動員依靠爆發力完勝。賽道多加上的每一道欄都對選手的技術、節奏、步伐有著更精細的要求，劉翔被稱讚是「跨越了黃種人的鴻溝」「百年不遇的奇才」。

此外也有人認為是劉翔的髖部肌肉特別發達，臀部的力量特別大，因此在跨欄時足以跟上黑人運動員的爆發力，他以12秒91雙破世界與奧運紀錄（至今仍是奧運紀錄），由此看來跨欄可說是黃種人在短跑項目的突破口。除了陳奎儒之外，晉級準決賽的黃種人還有日本金井大旺、泉谷駿介、大陸的謝文駿。相比之下100公尺短跑僅有1人（大陸新飛人蘇炳添）。

此次中華田徑隊參賽者，謝喜恩（女子100公尺短跑，分組第7）、陳傑（400公尺跨欄，分組第7）、楊俊瀚（100公尺短跑，分組第5）都在預賽出局，唯有陳奎儒（110公尺跨欄，分組第5）以13秒53成功晉級。