大陸男星吳亦凡近日被踢爆一連串性醜聞，更因涉嫌強姦未成年女子被警方刑事拘留，震撼演藝圈，不少網友便開始挖出還有哪些藝人曾涉法的經歷，其中，美魔女劉曉慶昔日涉嫌逃稅被判刑422天也被重提，她本人就霸氣回應了。

劉曉慶2002年當紅之際，曾被查出在1996年以少列收入、多列支出作虛假申報，逃稅1400萬元（約台幣6353萬元），因此被判刑服役422天，可最後庭審未列入被告，至今這件事仍不時會被拿出來討論，像是范冰冰大前年捲入陰陽合約風波，當時也有人舉劉曉慶為例，猜測范冰冰可能下場。

劉曉慶親自回覆。（圖／翻攝自微博）

最近又有微博博主翻出劉曉慶的早年經歷，並表示在她的自傳《人生不怕從頭再來》裡都有記載內容，沒想到就釣出劉曉慶本人留言回覆「最主要是我本人沒有偷稅，也沒有指使過」，還補充強調「經得起審查。從頭再來！」

65歲劉曉慶是演藝圈著名凍齡美魔女，因為保養得宜外表看不出年紀，常被指整容，不過她之前受訪時曾說過，自己因為長得年輕，所以常被誤解整形，但自己其實是老不成，更進一步說：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，否認自己有動刀。