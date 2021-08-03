Delta疫情肆虐大半個中國，隨著重點城市諸如北京、上海乃至武漢一一淪陷後，大陸的防疫政策正面臨諸多考驗，更重要的是，眼見半年後北京冬奧就要登場，如何避免重演東京奧運覆轍，在強力防疫與兼顧經濟、社會民生需求之間，大陸步步為營。

打從7月20日南京祿口機場發現9名確診案例後，Delta疫情幾乎以迅雷不及掩耳的速度，波及大陸15個省市；換言之，大半個中國都深陷Delta疫情之中，且包括大陸首都北京、經濟重鎮上海都陸續傳出確診病例，就連作為大陸抗疫成功象徵的武漢，也在時隔14個月後，再度傳出本土確診病例。

對照去年初新冠肺炎在大陸爆發初期情形，當時為圍堵病毒蔓延，大陸官方第一時間下令武漢「封城」，而封城令一開後，也隨即成為各省市抗擊病毒的「終極手段」；就從結果論來說，「封城」成效確實不錯，這從短短2、3個月內大陸疫情迅速得到控制，足可見之。

從防疫角度來說，面對這次Delta疫情關鍵的不二法門應仍是阻斷病毒傳播，而借鑑去年經驗，「封城」無疑是最有效方式，但如今被波及的15個省市，除少數城市採取「全面封城」作法外，多數的省市依舊是且戰且走，雖然逐漸升高防控措施，但卻不輕啟「封城令」。

防疫政策與手段的箇中轉折，恐怕仍與經濟、社會民生的考量有極大關係。首先，就經濟層面來說，在歷經去年一整年的疫情折騰，大陸經濟在今年亟待復甦，第一、二季GDP等各項經濟指標接連開出亮眼成績單、百業逐步復甦之際，倘若各省市輕言「封城」，相關經濟成長必然會受到不小影響，衝擊經濟的代價與防疫舉措間的分寸如何拿捏，相信是各省市最大難點。

其次，另一個需要被考慮的則是，大陸民眾的心理狀態能否可以再度禁受「全面封城」的考驗。

當然，在舉國體制下，大陸官方若真再度要求強力封城，民眾無疑仍得配合，但與去年不同的是，去年正值疫情剛爆發，各界對新冠病毒都不甚了解，對大陸民眾來說，病毒輕易奪走人命的恐懼，遠勝於封城所產生的諸多生活上的不便，以及所衍生的心理調適問題，所以縱使「封城」有雜音，但在生存意識的驅動下，多數民眾仍然願意配合。

而如今Delta疫情雖說來勢洶洶，但多數民眾仍否願意再經歷一次「封城」，恐怕很難說；畢竟去年「封城」衍生諸多不便的記憶猶存，加上各界對新冠病毒已有一定了解，即便是Delta變異病毒株，各地政府若貿然輕啟封城，引發的雜音絕非去年可比。有一個例子即可看出，日前一度傳出大陸部分縣市區要求回到去年初的防控狀態的說法，但相關縣市政府第一時間立刻出面闢謠來看，也可看到大陸官方對重啟「封城令」存有諸多考量。

如若把時間節點再拉遠一點來看，被大陸視為頭等大事的北京冬奧明年2月就要登場，大約只剩半年時間。而眼下正在舉行的東奧正深陷疫情所擾，也成了一場史上罕見的「無觀眾」奧運，對大陸來說，勢必不願北京冬奧重演東京奧運的覆轍，所以快速控制疫情理所當然就成首要之務；只是在控制疫情以迎接冬奧的同時，如何兼顧上述提及的經濟、社會民生問題，考驗大陸政府的智慧。