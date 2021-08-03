《南方日報》引述韓聯社報導，南韓羽毛球協會針對日前被各界熱議的「中國女子羽毛球運動員陳清晨的『C語言』」作出回應，他們正向世界羽球聯合會(BWF)提出申訴，並表示這樣的行為「不禮貌」，太過分了。

據報導，7月27日東京奧運會羽球女雙D組小組賽第三輪，中國女子羽球組合陳清晨／賈一凡以2-1的比分逆轉了韓國組合金昭映／孔熙容。

陳清晨在比賽中疑似大喊「C語言」粗話（wo cao，我操）的行為引起了球迷的熱議，陳清晨對此在社交媒體上回應：「我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了。」但南韓羽球協會可不買帳，不僅表示抗議，還要一狀告上世界羽聯。

據悉，國際奧委會(IOC)並沒有對比賽中的謾罵行為另作規定，但BWF規定，在比賽中不應對裁判或觀眾說大聲到能夠聽清楚的褻瀆話，南韓羽球協會或正是就此規定提出申訴。有大陸網友不以為然表示，比賽中南韓隊令人煩躁的尖叫聲和嘲諷更值得關注，為何不先申訴這些？

7月27日的東京奧運羽球女雙比賽中，陳清晨和賈一凡VS韓國選手登上了熱搜，原因不是因為獲勝，而是那一句句「我操」震驚了網友們。

在那場比賽中，南韓選手在比賽的前半段，叫聲尖銳且刺耳；反觀陳清晨和賈一凡，即使贏球後也沒有發出多大聲響，直到被南韓選手的尖叫聲逼瘋後，陳清晨開始了「C語言」反擊，連續大聲怒吼好幾次「我操」，不僅嚇到南韓對手，也讓在電視機、手機螢幕前的觀眾驚呆，「運動員可以在賽場上公然飆罵髒話嗎？」

陳清晨和賈一凡最終以2∶1的成績逆轉比賽，賽後陳清晨針對自己的「C語言」進行澄清，聲稱自己只是「發音不太好」讓大家誤會了。