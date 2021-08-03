奧恰洛夫在IG限動貼出他與林昀儒的親密合照，林昀儒也即刻轉貼到自己的IG，完全展現兩人私下好交情。（截自dimaovtcharov, lin__yun_ju_IG）

東京奧運桌球男子團體8強賽，中華隊2比3不敵德國隊，無緣晉級4強，獲勝兩點都是由林昀儒拿下，他並擊敗奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），報了男單銅牌戰落敗的一箭之仇。不過晚間奧恰洛夫在IG限動貼出他與林昀儒的親密合照，林昀儒也同時轉貼到自己的IG，完全展現兩人私下好交情。

林昀儒在桌球男單銅牌戰錯失4個銅牌點，最後遭奧恰洛夫逆轉，痛失一面獎牌，賽後直言不甘心；今天他在團體賽的單打中擊敗奧恰洛夫，算是復仇成功。

晚間奧恰洛夫在IG限動貼出他與林昀儒「肩膀碰肩膀」的親密合照，雖然兩人都戴著口罩，但是「眼神騙不了人」，兩人皆透出藏不住的開心與笑意，奧恰並寫道：「Great rivals on courtgreat friends off court（場上好對手，場下好朋友）」。

而林昀儒也立即轉貼這則限動到自己的IG，並且加上了兩個握手符號，完全展現兩人的好交情。