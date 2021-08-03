彰化1名人妻小芳（化名）前年背著結婚17年的丈夫發生婚外情，甚至搬出家中與小王租屋同住一起，遭丈夫控告侵害配偶權，一審遭判賠46萬元；但她說丈夫財產逾4千萬，而她名下僅1輛車，且小王還是名中低收入戶，上訴主張賠償金過高，但高等法院認為侵害配偶權事實明確，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，小芳已與丈夫結婚17年、育有2子，她在前年開始與1名已婚的小王發生婚外情，她在去年2月向元配提出離婚，並與小王在外租屋，遭元配逮個正著決定提告；而小王的妻子也曾目睹2人在台中中興新村約會、同車出遊；法院一審判2人需賠償46萬元。

案經上訴，小芳認為丈夫名下財產價值超過4000萬元、2019年收入約85萬，而她名下財產僅1輛小客車，而小王還是名中低收入戶、名下全無財產，她認為一審判賠金額過高；她還提出彰化地院審理侵害配偶權訴訟時，多數賠償金僅為25萬，認為此案賠償金也應低於25萬。

台中高分院審理時調閱小芳與小王妻子的對話錄音檔，小王妻子問小芳「妳現在要跟他搞一腿」，小芳則回答「對」，小芳在對話中承認婚外情，還說「今天已經走到這種地步了，也是要去面對，當然對妳抱歉，這個再講也沒有用。」法官認定確實已侵害雙方配偶權，駁回上訴，全案確定。