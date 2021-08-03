國民黨從疫情爆發到趨緩，有哪些政治人備受討論？輿情民調網站今整理出，藍營10大政治人物聲量排行，結果顯示，以新北市長侯友宜聲量最高，佔總排行55%，台中市長盧秀燕9.97%排第二，黨主席江啟臣第三，佔7.99%。

前新北市長朱立倫、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、資深媒體人趙少康。(圖/合成圖，本報資料料照)

臉書粉專「聲量看政治」今(3日)發文表示，根據輿情分析網站「新文易數」統計即時新聞社群聲量，自5/1至8月3日的統計數據，表列出國民黨多位大咖與侯友宜、盧秀燕，共10人的聲量比較。

國民黨主要政治人物5月至8月3日的網路聲量統計圖表。(圖/翻攝自 聲量看政治 臉書)

「聲量看政治」指出，由於侯友宜與盧秀燕為疫情主要負責地方事務的首長，兩人聲量為10位國民黨政治人物的前段班，各佔55.55%與9.97%。

至於現任國民黨主席江啟臣，三個多月下來的聲量僅佔全部排名10人的7.99%，與資深媒體人趙少康並列，前高雄市長韓國瑜則佔7.88%，在10人中暫居第五。

「聲量看政治」也指出，前新北市長朱立倫佔10人的2.96%，位居第六；連勝文則佔2.85%，位居第七。孫文學校校長張亞中2.56%，前黨主席洪秀柱1.88%，前彰化縣長卓伯源0.37%。