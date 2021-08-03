雖然全國降為二級警戒，但進入公共場所前仍要落實簡訊實聯制，不過網紅米砂表示，她半夜竟然收到陌生人疑似實聯制的簡訊，上面還有場所代碼，讓她超傻眼，質疑「莫名奇妙變成1922？」
行政院推出簡訊實聯制已有一段時間，民眾進入公共場所前，用手機掃碼即可傳送場所代碼至1922系統。網紅米砂今(3)日在IG發出限時動態表示，自己竟然收到陌生人的實聯制簡訊。
從截圖中可看出，疑似有人誤傳了實聯制的場所代碼給她，並顯示「簡訊是簡訊實聯制發送，限防疫目的使用」，而她收到後則回傳了3個問號反問「我都不知道我轉職成1922」，無奈在限動上寫下「莫名奇妙變成1922的我」。
網友則認為，應該是有民眾誤傳，而米砂的手機號碼可能剛好有1922這4碼。其實實聯制簡訊誤錯已經不是第一次看到，日前也有男子抱怨，收到1922的簡訊費用，質疑實聯制簡訊為何要收費，一氣之下打去電信公司查詢，結果才發現，原來男子的簡訊並不是傳給1922系統，而是傳給了一組末四碼是「1922」的手機號碼，因此被電信公司收取簡訊費用。
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