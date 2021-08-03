東京奧運8月4日的中華隊好手持續奮戰，首先登場是上午6點30分的女子高爾夫，參賽者有徐薇淩、李旻。上午8點標槍好手黃士峰、「黃金右臂」鄭兆村陸續在資格賽登場。早上10點「台灣欄神」陳奎儒於男子110公尺跨欄準決賽再戰，力圖跑進決賽。中午12點50分謝昀庭將在男子舉重109公斤以上量級B組出賽。下午1點拳擊女將黃筱雯要在4強賽一搏金牌戰門票。

06:30 徐薇淩、李旻：女子高爾夫第一輪

08:05 黃士峰：男子標槍資格賽

09:35 鄭兆村：男子標槍資格賽

10:08 陳奎儒：男子110公尺跨欄準決賽

12:50 謝昀庭：舉重男子109公斤以上級

13:00 黃筱雯：拳擊女子蠅量級準決賽

其中黃筱雯因為打進4強，拳擊保證4強有銅牌，如果打贏就可爭金、銀牌，也就是升級獎牌成色的一仗，對手是土耳其女將Buse Naz Cakiroglu。陳奎儒的個人最佳成績為13秒34，尋求突破個人紀錄並跑進決賽。