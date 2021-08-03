香港網路電影《重案行動之連環凶殺》上映後好評不斷，演員陣容有香港最強綠葉封號的已故男星廖啟智，該片是他的遺作，因此有不少影迷為了他收看；在懸疑緊張的劇情中，女星張沛樂穿著性感睡衣濕身畫面意外搶鏡，胸前大片肉色差點走光，讓網友看了快噴鼻血。

昔日二度獲得香港金像獎最佳男配角獎肯定的金牌綠葉廖啟智，3月底被證實因胃癌病逝，享壽66歲，消息曝光後許多演藝圈好友都很傷心，他生前經典作品也被拿出來討論；近期廖啟智遺作網路電影《重案行動之連環凶殺》上映後，影迷都紛紛進戲院收看藉此懷念他，依舊折服在他的精湛演技下。

張沛樂在電影中濕身，性感畫面超搶鏡。(圖/ 摘自東網)

不過，飾演女主角的女星張沛樂在劇中很悲情，全身被澆汽油最後活活燒死，明明很殘忍又可怕的下場，但觀眾卻看得臉紅心跳，因為她只穿著白色性感睡衣，全身濕透後33E傲人雙峰若隱若現，大片肉色看起來幾近走光，短短幾分鐘就令影迷印象深刻。

女星張沛樂過去是一名女模特兒，外型豔麗又有性感身材，讓她經常受到節目邀請，在2016年到2020年間活躍在網路節目和綜藝節目上；在2019年起才開始踏入戲劇圈，未來表現相當受期待。