阿里巴巴集團3日公布截至2021年6月30日止季度（「2022財年第一季度」或「6月份季度」）業績，受到大陸零售商業業務的穩健增長、菜鳥物流業務和跨境及全球零售商業業務的收入成長所驅動，集團收入年增率達34％，整體金額達到2057.4億元（人民幣，下同）。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，截至2021年6月底，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者達到11.8億，較上季增加4500萬，當中有9.12億消費者來自大陸市場。另外還包含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz服務的2.65億海外消費者。

觀察菜鳥網絡的成長部分，本季收入年增率50％、整體金額達116.01億元，觀察成長主要由於快速發展跨境、全球零售商業業務，例如速賣通及天貓國際中有更多商家採用「菜鳥履約」服務。

在新零售部分，阿里巴巴也深化社區商業平台業務發展，於多地區提供次日自提服務，進一步擴大欠發達、農村地區的用戶基礎。統計集團的社區商業平台業務持續快速增長，GMV及區域分撥中心的建築面積單季成長分別約為200％、260％。

另看到跨境及全球批發商業方面，本季收入年增率37％，主要來自Alibaba.com付費會員數量的增加及付費會員的平均收入上升，以及與跨境業務相關的增值服務收入的成長。