波音公司、NASA、聯合發射聯盟ULA共同研發的「星航線」(Starliner)載人太空船，將在美國東部時間8 月3 日下午 1:37（台北時間8月3日凌晨1:37）進行第2次無人試射(任務編號 OFT-2)，目的地是國際太空站。雖然沒有載人，但是太空船裡將攜帶181公斤的太空站物資，並且也會把超過250 公斤的貨物給帶回。這可以說是波「星航線」太空船的補考，它在2019年 12月20日的首次發射沒有成功，並未進入預定軌道即返回地球。

太空網(Space.com)報導，NASA表示，「星航線太空船將以擎天神5型( Atlas V)火箭運載，它要證明具備前往太空站並且平安返回地球的能力。在完成這場無人測試後，才能建立未來太空人往返太空站的定期航班。」

擎天神火箭頂端的星航線太空船。(圖/NASA)
擎天神火箭頂端的星航線太空船。(圖/NASA)

波音是NASA指空的往返國際太空站的2家商業太空運輸供應商之一，另一個供應商是SpaceX。NASA從2003年開始，分別向SpaceX與波音提供研發資金，製造新一代的載人運輸太空船，波音是「星航線」，SpaceX是「乘員飛龍號」(Crew Dragon)。

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其實NASA對「星航線」的投資比較多，卻沒想到研發反而比「乘員飛龍號」更為耗時。 「乘員飛龍號」從2019年起，就展開運送太空人前往太空站的業務，目前已經完了3趟。

如果這場測試一切順利，波音公司有望在2022年起，開始用「星航線」將太空人送往太空站。

文章來源：How to watch Boeing launch its 2nd Starliner test flight for NASA today

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