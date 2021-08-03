取自蔡英文臉書(體育署提供)

「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄晉級準決賽，成為台灣自1984年洛杉磯奧運吳清錦後的第一人。蔡英文總統今晚恭喜陳奎儒勇闖跨欄準決賽，也謝謝台灣桌球男團的拚勁！

蔡英文在臉書表示，上一次有台灣選手參加奧運男子跨欄項目，已經是1988年的事了。如今，全國紀錄保持人陳奎儒不但跨進奧運賽場，更在今天的男子110公尺跨欄預賽中，跑出13秒53的好成績，晉級準決賽！就像他賽後的感言，20年來的訓練，都表現在這13秒當中了。「奎儒，明天繼續加油！」

桌球代表隊的賽事，則在今天告一段落。她說，下午，桌球男團莊智淵、林昀儒、陳建安在八強賽對上德國隊，僵持三個小時之久，最終在第五點惜敗。即使如此，看著40歲的「桌球教父」智淵、30歲的建安、19歲的小林同學聯手出擊，在台灣的我們，都是滿滿的感動和感謝。

蔡英文也特別介紹，今晚，來自台灣的馬術選手陳少曼和搭檔Benitus Di Vallerano也出賽了。在女子個人障礙超越資格賽中，陳少曼以91秒01完賽，成為史上第一位成功完賽的台灣選手。「恭喜少曼實現從小的夢想，也讓更多人欣賞到馬術這項優雅而充滿魅力的競技」。

她說，奧運賽程逐漸來到尾聲，但我們為台灣選手的喝采不會減少！明天，拳擊、舉重、田徑、高爾夫賽事都有台灣選手要出賽，「我們一起為黃筱雯、謝昀庭、黃金右臂鄭兆村、黃士峰、陳奎儒、徐薇淩和李旻集氣！」