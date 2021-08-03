清代道署遺構展示。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

2024年，是台南走入世界的400年，台南市政府以「台南400年－文化資產場域再現計畫」向文化部申請再造歷史現場專案計畫，獲核定總經費3億7543萬7000元，其中，中央補助逾2.4億元，相關計畫今年起啟動執行，全力以赴迎接台南城市400年！

1624年荷蘭東印度公司始建熱蘭遮城，迎接2024年台南走入世界400年，「台南400年－文化資產場域再現計畫」從「再現雙城」的熱蘭遮城及普羅民遮城歷史場域出發，以400年台南歷史脈絡、空間場域、文化資產與傳統藝術為核心議題，推動再現雙城歷史場域、再建常民生活脈絡與再書寫台南400年歷史。

除了近年市府陸續發現荷蘭時期海岸線、熱蘭遮城西牆遺構與東北稜堡遺構，更深入了解熱蘭遮城神祕面紗，接下來也將繼續調查，對台南400年歷史脈絡進一步梳理。針對台南走入世界體系前這塊土地的主要族群─西拉雅族，也將進行歷史溯源，從考古發掘、田野調查與培力行動，讓見證此一歷史重要時刻的族群，在紀念活動中扮演一定的角色。

雙城之一赤嵌樓（普羅民遮城）修復工程，計畫除涵蓋赤嵌樓、原台南公園管理所、原農事試驗場考種室修復、清代道署遺構展示、原廣陞樓修復設計、原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間設計外，原臺南刑務所木造建築群也將作為台南司法文化軸帶中最後一環，展開修復工程，與已修復國定古蹟原臺南地方法院、作為藍晒圖文創園區的第一司法新村，共構為一新的藝術與文化展演場域。

另也將藉由在學甲區原天仁工商的台南傳統藝術傳習保存中心設置計畫，一方面作為民眾認識本地各式工藝的櫥窗、體驗傳統工藝之美的場域，二方面也作為傳統工藝推廣與傳承的基地，整合台南傳統工藝相關資源，相互聯絡為一網絡，以展示、推廣及教育活動，為臺灣傳統工藝的傳續注入全新活力。

台南市長黃偉哲表示，400年歷史進程不僅形塑了今日台南，從荷蘭時期的熱蘭遮城、明鄭的東寧、清朝的臺灣府，也深刻影響了臺灣400年來的發展，讓台灣在這400年間逐步站上世界舞台，因此「台南400年也是台灣400年，更是世界的400年」；台南市政府積極推動「台南400年」相關計畫，在2024年見證台灣歷史的重要時刻。