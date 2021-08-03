北京當局近月除了針對互聯網巨頭反壟斷行動，滴滴出行的用戶數據使用調查，針對補教業的雙減政策，甚至是周二(3日)最新行動的大陸遊戲業打擊，讓許多外資擔憂，大陸資本市場是否會走回計畫經濟老路，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐（Ray Dalio）在linkedin發文指出，不要認為北京反對資本主義，並且東西方的政府運作模式本來就不同，不能相提並論。

隨著北京當局打壓行動，恆生科技指數以及上証A50指數都跌入技術性熊市，港股近1個月蒸發了超過2600點，約為1成的跌幅。

據達里歐所述，儘管過去 40 年來，大陸經濟趨勢如此強烈的朝著資本主義市場前進，這讓該市場經濟蓬勃發展，企業家與資本家獲得龐大財富，但最近強烈的監管手段，讓市場認為中國共產黨打從心底反對資本主義。達里歐認為，

也因如此，這些人錯過正在大陸發生的事情，應該了解地緣政治所造成的政策轉變，北京當局為了快速變化的資本市場政在擬定適合的法規，確定這些企業在正常的發展道路上。達里歐表示，假設未來會發生這樣事情還會發生，也不要放棄投資大陸市場，更不要把這些波動認為是北京當局對經濟發展態度轉向，因為大陸的國有資本主義與西方資本主義有著根本上的不同。

達里歐認為，北京當局針對補教業整頓，主要是減少大陸在教育水平的不平等，因為龐大的補習與校外培訓，讓一般人對於教育的成本不斷上升。大陸補教市場約有1200億美元的價值。