取自賴清德臉書(體育署提供)

「台灣欄神」陳奎儒男子110公尺跨欄跨進準決賽，「馬術公主」國巨集團的二千金陳少曼雖無緣晉級決賽，卻是史上第一位成功完賽的台灣選手。副總統賴清德今晚表示，謝謝陳奎儒、陳少曼為我們帶來的驕傲與感動。

賴清德在臉書恭喜陳奎儒在男子110公尺跨欄飆出了13秒53的成績，精彩晉級。他說，傷後復出的陳奎儒，再度奮起，這是台灣睽違37年後，第二位在奧運跑進準決賽的選手，他克服傷痛，再次「跨」越障礙，突破自我，令人驚艷！

至於馬術則是奧運項目中，唯一和動物合作參加競賽的運動項目，也是唯一不分性別同場競技的賽事。他說，他看見陳少曼和愛馬Benitus展現出人和動物之間的絕佳默契和深厚情誼，跨越場上的重重阻礙，成為台灣奧運史上第一位完賽的馬術障礙賽選手。

他謝謝陳奎儒和陳少曼，「在今晚的奧運競賽場上，你們不但跨越了障礙，更創造了台灣的新紀錄！」