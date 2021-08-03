高雄市前鎮凱旋夜市前、凱旋四路路面3日下午3點突然塌陷，坍塌面積約約15公尺乘10公尺，工務局獲報後已派員到現場拉起封鎖線，並由義交警戒，4日一早將進行緊急灌漿填補地基後再尋找塌陷原因。

工務局表示，實際坍塌原因尚無法釐清，事發時隨即派員前往勘驗，初判非路基缺陷造成路面凹陷。為維護用路人安全，先調派一輛交維車及2位義交晚上全時間指揮交通，4日一早9時30分進場灌漿填平，具體坍塌原因還要調查。