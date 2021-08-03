高雄凱旋夜市前路面坍塌 現場封鎖義交徹夜警戒 23:032021/08/03 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市前鎮凱旋夜市前路面3日下午3點突然塌陷，工務局已在現場拉起封鎖線，並由義交徹夜警戒，4日一早將進行緊急灌漿填補地基後再尋找塌陷原因。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前鎮凱旋夜市前、凱旋四路路面3日下午3點突然塌陷，坍塌面積約約15公尺乘10公尺，工務局獲報後已派員到現場拉起封鎖線，並由義交警戒，4日一早將進行緊急灌漿填補地基後再尋找塌陷原因。 工務局表示，實際坍塌原因尚無法釐清，事發時隨即派員前往勘驗，初判非路基缺陷造成路面凹陷。為維護用路人安全，先調派一輛交維車及2位義交晚上全時間指揮交通，4日一早9時30分進場灌漿填平，具體坍塌原因還要調查。 樂華夜市人潮回流約6成 知名雞排店將另覓新址 強降雨致大坑邊坡崩塌 台中市府第一時間搶通 #義交 #坍塌 #凱旋夜市 #現場 #工務局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市議員為攤商免租請命 經發局：紓困措施將視疫情發展滾動調整 11:582021/08/03 生活 台東水域活動及夜市內用 4日起有條件開放 17:302021/08/03 生活 通霄鎮運300頭小豬貨車 天雨路滑翻覆產業道路上 16:432021/08/02 社會 雨天自小客自撞護欄 女駕駛當場無生命跡象 18:062021/08/02 社會 南投大樹倒伏橫斷道路 員警冒雨連夜鋸除 16:272021/08/03 寶島 調監視器找賊 意外逮毒犯 04:102021/08/02 地方新聞 買氣狂彈 7月車市衝上3.8萬台 04:102021/08/03 財經焦點 疫情降級飆車族車聚 苗栗警強力驅散開單告發 17:542021/08/03 社會 雙北開放內用 中央維持二級 04:102021/08/03 財經要聞 市議員關心化工廠排放高導電度廢水汙染 台中農業局：環保局列公害案件處理 19:172021/08/03 生活 台中國家歌劇院解封重啟現場演出 2節目近完售 16:162021/08/03 寶島 社會熱門新聞 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 30歲OL相親3年仍小姑獨處 擇偶5條件曝光慘遭酸爆 - 社會 台中摩鐵驚傳兇殺案 房務員開門見男屍倒臥嚇壞 - 社會 人妻偷吃低收入戶小王遭富豪尪提告 得知賠償金後悔慘了 - 社會 高雄凱旋夜市前路面坍塌 現場封鎖義交徹夜警戒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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