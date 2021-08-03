中央流行疫情指揮中心先前宣布，疫苗預約平台新增高端疫苗選項，截至今（3日），已有近100萬人有意願接種高端疫苗。目前最新進度，衛生福利部食品藥物管理署昨（2日）已完成首4批高端疫苗檢驗，並核發26萬5千多劑封緘證明。對此，奇美重症加護醫師陳志金指出，高端疫苗屬「預充填針劑」，不但節省人力又沒有殘劑問題，他更發現，從包裝可推測高端疫苗未來的簡稱可能為「MVC」。

高端疫苗7月通過緊急使用授權（EUA），根據指揮中心最新統計，截至3日中午12時為止，新冠疫苗預約系統平台，全國意願登記完成總人數為1223萬9385人。統計結果顯示，有625萬1797人願意接種AZ疫苗或莫德納疫苗，占比51.08％，另有99萬7971人勾選高端疫苗，其中有17萬3120人唯高端不打，佔比約1.41％。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上表示，從食藥署提供的高端疫苗包裝照片來看，由於疫苗的名稱為「MVC COVID-19 Vaccine」，他推測高端疫苗未來的簡稱可能就叫作「MVC」。

奇美重症加護醫師陳志金指出，高端疫苗屬「預充填針劑」，因此沒有殘劑問題。（示意圖／達志影像）

陳志金進一步指出，高端疫苗一盒有20支（劑），且屬於「預充填針劑」，每支就是一劑（0.5mL），和AZ、莫德納、輝瑞/BNT等疫苗不一樣的是，高端疫苗不必另外「抽藥」，不但更節省人力，也可加快施打速度，因此也代表不會有「殘劑」問題。

不少人隨後也在陳志金貼文下討論，「跟流感疫苗比較像」、「這樣生產成本很高呢」、「這樣的包裝方式應該有考慮到汙染與滅菌的方式，我猜想在包裝設計應該下很多功夫，而且也克服了疫苗瓶缺貨的問題」、「以醫療人員角度，省掉抽藥時間、步驟就能縮短施打時間；以病患角度，減少掉人為抽藥劑量誤差、減少抽藥時污染率」。

另有人留言透露，之後應該也有10人份玻璃瓶裝，自己正在參加一致性療效的人體測試，「玻璃瓶裝劑量大，也是方便施打，也比較不會浪費包裝」。