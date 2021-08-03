曾經在大陸演藝圈紅極一時的加拿大籍男星吳亦凡，因為遭19歲網紅都美竹踢爆迷姦少女、酒局選妃等混亂私生活，目前已遭北京警方刑事拘留。隨後更有陸網友爆料內幕，指吳亦凡被捕原因，不僅是因為和未滿14歲女粉絲發生性關係，甚至還涉嫌權色交易、毒品等9大罪狀，消息一出引發外界譁然。

30歲吳亦凡因為涉嫌強姦罪，已被北京朝陽公安局刑事拘留，隨後更有大陸網友爆料吳亦凡內幕，指吳亦凡疑似和13歲上海女粉絲發生關係才會被捕，而且警方也掌握了犯罪影片，包括那些受害女孩子在意識不清下被帶去酒店房間內的清晰事證。

此外，吳亦凡更被爆料不只涉嫌強姦罪，還有權色交易、性賄賂、毒品、性侵未成年、迷姦、偷拍、誘騙、群交、拉皮條等9大罪狀，一條比一條還誇張的罪刑，令外界看了瞠目結舌。

隨著吳亦凡各種犯罪行為的消息越演越烈，近日大陸網友更起底他多年前的一段詭異受訪10秒影片。影片中吳亦凡面對大批大陸媒體採訪，狀態明顯不對勁，搖頭晃腦、眼神渙散，吸引不少網友留言評論「臥槽第一次看這個視頻，那個時候沒有人懷疑他吸毒嗎」、「當時我就懷疑過他吸毒」、「當時他粉絲和工作室說是放著音樂在哼歌，好像打官司還贏了。但表情確實不對呀」。

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