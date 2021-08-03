俄羅斯試射艦基鋯石高超音速導彈

即將試驗完成的俄羅斯鋯石(Zircon)高超音速導彈由於性能優異，俄羅斯將在其技術基礎上發展空軍版X-95遠程高超音速導彈，其射程預計在1000公里以上。若以圖-22M3M或圖-160M等轟炸機做為載具，合併射程將能突破1萬公里。

《衛星通訊社》引述俄羅斯《祖國軍火庫》雜誌主編維克多．穆拉霍夫斯基分析稱，最新的俄羅斯遠端航空導彈X-95將在鋯石艦載高超音速導彈技術的基礎上開發。

即將試驗完成的俄羅斯鋯石高超音速導彈由於性能優異，俄羅斯將在其技術基礎上發展空軍版X-95遠程高超音速導彈。（圖／RT)

俄羅斯總參謀部軍事學院院長弗拉基米爾•紮魯德尼茨基上將稍早曾表示，正在研製最新的X-95遠端高超音速航空導彈，應該成為確保俄羅斯武裝力量在航空航太領域對潛在敵人構成優勢的要素之一。

穆拉霍夫斯基說，新型X-95高超音速導彈很可能在鋯石高超音速導彈技術的基礎上製造，它將使用鋯石的高超音速彈頭，這種彈頭確保產品在大氣中以高超音速長時間受控制飛行。此外，在鋯石基礎上測試的技術既適用於航空導彈，也適用於地面發射的導彈。

穆拉霍夫斯基估計，Х-95航空導彈的射程至少有1000公里，也就是不亞於海基鋯石導彈的射程。他補充道，如東用圖-22M3M或圖-160M轟炸機做為X-95的載具，加上它們的作戰半徑，總體射程可能超過 1萬公里。

報導說，俄羅斯是世界上第一個擁有高超音速武器的國家，其他國家─包括美國在內─都還在開發階段。

目前俄羅斯已服役的高超音速武器包括使用滑翔彈頭的先鋒(Avangard)導彈系統，它已在俄羅斯武裝力量進行戰鬥執勤。裝備匕首（Kinzhal）高超音速航空綜合體的中隊正在執行實驗性戰鬥任務，鋯石艦載高超音速導彈的試驗亦即將完成。

此外，報導說，俄羅斯國防工業正在為第5代蘇-57戰機研製小型高超音速導彈。