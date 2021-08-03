雙北市疫情趨緩，今(3日)起有條件同步開放餐廳內用，但仍有許多業者認為防疫不能鬆懈，暫不跟進。蕭敬騰（老蕭）的日本料理店「渡邉」、五月天阿信的咖啡店「StayReal Cafe’」、林俊傑（JJ）的咖啡廳「Miracle coffee」3日都沒有開放內用，三大天王有志一同認為安全第一，仍僅維持外帶服務及優惠。

老蕭的「渡邉」日本料理店尚未開放內用，但員工正常上班，也持續推出新產品，他所屬的喜鵲娛樂表示「準備中，暫時不會開放內用，外帶餐點持續開發中，目前新產品有和牛三明治、龍蝦三明治、壽喜燒等。」經紀公司不回應疫情期間的虧損金額，「員工一切維持原狀分流工作，全球疫情都很辛苦，盡力維持，不討論盈虧。」

壽喜燒。（喜鵲娛樂提供）

五月天阿信除了潮牌服飾「STAYREAL」，在東區也有咖啡店「StayReal Cafe＇」，不僅餐飲好吃，也是許多五迷打卡景點。疫情爆發後改以外帶與外送為主，也有配合Ubereats外送平台，品牌表示：「雖然我們迫不及待的想跟大家見面，但為了提供更安心安全的用餐服務，目前StayReal Café暫不開放內用，仍維持以外送與外帶服務為主喔！」

阿信是STAYREAL潮牌主理人。（STAYREAL提供）

輕食午餐。（摘自StayReal cafe’臉書）

JJ開設的咖啡廳「Miracle Coffee」在官方臉書公告，為了更完善所有環境跟條件，東區店暫不開放內用，提醒大家還是要戴口罩、勤消毒、保持社交距離。據了解，受疫情影響，JJ咖啡廳的業績相較全盛時期掉了7-8成，員工沒有放無薪假，都有上班，分兩部分工作，一批有進店裡執行營運部分，一批進行產品開發，包含週邊和Ubereats的產品，經紀公司表示，「如果順利的話，本週應該就可以開放內用了。」

JJ不僅是金曲歌王，對於喝咖啡也很有品味。（摘自臉書）

「Lollipop棒棒堂」出身的劉峻緯（阿緯）跨界餐飲業6年，旗下擁有「點點心」、「太興」等9間餐館，受疫情衝擊自五月天以來月營收縮水4000萬，雖然推出外帶餐點、冷凍商品，但他坦言「大家外帶意願滿低的」，3日開放內用，他祭出高規格防疫措施，「我們中南部的餐廳上周已經開放，雙北的餐廳都在百貨公司，防疫規定更嚴格，我們也會更謹慎，像是安排梅花座、座位不會開放太多，也重新設計帶菜單，改為套餐的方式。」

今開放餐飲內用第一天，也是平日，阿緯表示，「客源不會那麼快回來是正常的，客人也會看你防疫規範做的如何才會接受」。是否期待父親節商機？他認為，大家應該會先觀察兩個禮拜，才敢出來消費，他希望疫情趕快穩定下來，讓大家都能對生活抱持希望跟重拾信心。