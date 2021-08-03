本土疫情趨緩，振興內需、強化民生消費成為各界關注焦點，行政院擬推出「振興五倍券」，規畫採1000元換5000元方案，實體券與數位券將同步發行。對此，前立委沈富雄直言，他一直不能理解為何要發券，並指現在的問題不是大家不想花錢，是沒得花，錢都在可能的消費者口袋裡，且應該補助那些在疫情中受到實際衝擊的店家。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，他一直搞不懂為什麼要發消費券，「消費券也好，現款也好，幾倍券也好，剛才大家講說，餐廳、餐館這些，收入下降6成以上，這些掉下來的營收，這些錢哪裡去了？這些錢都在所有可能的消費者口袋裡，他們只是沒有花」。

沈富雄指出，現在的狀況是，「我的錢都存在口袋裡，又給額外的錢，我不是不想花，我是沒得花」，他認為要花錢非常好，但是要給這些因為疫情受到實質傷害的店100%或80%的店家補助。沈富雄更點名自己和主持人趙少康，以及節目其他來賓，直言「我們這6個，我就建議連1塊錢都不應該拿，你們根本沒有減少錢」。趙少康則說，基本上現在是應該紓困，真的受到傷害的就給他們，但事實上這段時間有些行業還是賺錢的，比如網購、船運等。

此外，有鑑於去年三倍券多數人選擇領取紙本券，數位券領用者不到1成，經濟部於上周末加班找業者開會，希望能以提高數位券辨識能力等作法，讓業者加碼獎勵，激勵民眾多採用數位券。