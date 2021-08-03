「本土劇女神」韓瑜擁有秀麗形象，拍攝許多電視劇《未來媽媽》、《甘味人生》、《世間情》等，知名戲劇作品，受到許多觀眾的喜愛。韓瑜最近剛施打AZ疫苗，身體出現發高燒的狀態。

昨(2日) 韓瑜在臉書上分享，施打疫苗的過程:「第一次施打AZ疫苗，打針不痛的時候，手臂都不會感到痛，但打完疫苗以後，手臂覺得很酸。」韓瑜接種AZ疫苗過後，身體出現反覆發燒、全身疼痛的狀態：「發燒38度！感恩不用上班，因為我站不起來。」

韓瑜曾在社群臉書分享，工作心得：「現在劇組都會要求所有演職員，除了戴口罩、量體溫之外，每星期做一次快篩，結果都要上傳做記錄。」她秀麗的容貌、深邃的五官，氣色相當不錯。

許多網友回應: 「好美!我都沒在看黃卡只看美美的眼睛」、「這兩天不是手會酸疼，就是微發燒或全身沒力，水多喝有助代謝」、「手臂酸酸的是正常，但每個人不一樣，有人發燒加全身痠痛！有人並不會發燒！」、「12小時後，副作用開始發作，多喝水、補充維他命C，退燒藥備著」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922