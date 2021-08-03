桃園人妻與小王遊花蓮住民宿拍床照，在婆婆面前下跪痛哭坦承外遇。（示意圖，達志影像/shutterstock）

桃園人妻小安（化名）與小王阿豪（化名）同遊花蓮，還在民宿拍下同床親密照，被丈夫、婆婆發現，小安下跪痛哭道歉，坦承外遇。然而丈夫提告後小安不認帳，說照片是在KTV拍的，且因丈夫沒有盡夫妻義務，她才在婆婆面前說氣話坦承外遇。但法官不採信其說法，認為小安與阿豪到民宿過夜還同床，侵害配偶權，判兩人需賠償小安丈夫5萬元。可上訴。

據ETtoday報導，小安丈夫指控，他與小安2018年7月間結婚，但沒想到兩人結婚才一年多，小安就偷吃阿豪，兩人在2019年11月間同遊花蓮並在民宿同房過夜，還拍下同床的親密合照；自己母親拿親密床照質問小安時，小安下跪痛哭道歉坦承外遇，因此提告求償。

不過小安不認外遇，辯稱自己一人到花蓮，並沒有跟阿豪一起住民宿；照片則是2020年1月間參加友人KTV聚會時在沙發上拍的；至於向婆婆承認外遇，是因為丈夫沒有履行夫妻義務，她才在婆婆面前說氣話，並不是真的外遇。

不過法官調閱民宿住宿資料發現，2人床照拍攝日期與入住資料相符，且床照是入住隔日早上7時53分許在床上依偎拍照，常理推測2人應是一同過夜同宿。縱使沒有證據證明她與阿豪有通姦行為，但到民宿過夜還同床共枕，明顯已經逾越一般朋友交往的範疇，因此認定2人侵害小安丈夫配偶權，最終判2人須賠償5萬元。全案可上訴。