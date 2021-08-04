隨著全國防疫警戒降級以後，不少企業也宣布結束居家工作的防疫措施，員工也逐漸回到辦公室去上，消費者也紛紛開始購買辦公室的整理用品及布置小物，而最近電商上明顯看到買氣湧現，除了仍要注重防疫而帶動相關商品銷售以外，收納商品也成熱銷商品，另外「療癒」更成為了消費者選購時的關鍵字，像積木、韓國超夯的Kaokao Friends等的相關商品就深受消費者歡迎，趁機會重新整理工作桌，也是提升工作效率的好方法。

momo購物網的Cleverin 加護靈 x Starwars [email protected] 星際大戰系列。（momo購物網提供）

momo購物網的旺旺水神 x 大甲媽祖防疫限定平安開運禮，禮盒過爐保平安。（momo購物網提供）

PChome 24h購物的飛利浦品笛LED護眼螢幕掛燈。（PChome 24h購物提供）

因著目前疫情仍未完全趨緩，民眾雖然回到辦公室，但仍會注重防疫的需求，因此momo購物網上就發現，此波回歸辦公室的氣氛，再次帶動防疫清潔小物的需求提升，5月至今的銷售就較去年同期達倍數成長。至於PChome 24h購物就觀察到，近1周辦公類用品銷量就較去年同期大幅成長65%，主要以實用類型的商品為主，像螢幕增高架、筆電支架等人體工學配件，皆有顯著的銷量提升，更較去年同期達翻倍成長，Yahoo奇摩超級商城上亦以如捲線器、桌上收納盒、筆筒等的辦公桌小物為熱銷之冠，相關訂單量也增加了5倍、業績激漲10倍之多，可見實用型商品仍為首選。

Yahoo奇摩拍賣的桌上書架鐵藝INS風置物架金屬。（Yahoo奇摩拍賣提供）

樂天市場上文五雙全 x 文具五金生活館的仿真草皮桌面整理收納架。（樂天市場提供）

PChome 24h購物的Dr.Light LED公仔小檯燈。（PChome 24h購物提供）

其次如療癒類的商品也有著明顯銷量倍增，不僅有功能性的造型療癒小物需求竄升，就連擺設類的商品也相當受歡迎，樂天市場就指出，近兩周以來療癒、辦公小物的相關搜尋次數，與去年同期相比就增加了30%、訂單數也有25%成長，而且多以桌上型的擺設為主，像蝦皮購物觀察上，因著樂高不僅有著在家打發時間的趣味性，更能放在家中或辦公室當擺設而成為了全民瘋買的商品，還有像韓國的Kaokao Friends周邊商品，因著人氣及可愛的造型，也在蝦皮購物及momo購物網上成為焦點，另外Yahoo奇摩拍賣也發現，不必費心照顧的多肉植物，也成為了辦公室員工的必買品，看電腦久了多看點綠色植物，也是能帶來滿滿的療癒感。

momo購物網的Kakao Friends手繪風迷你植栽組。（momo購物網提供）

樂天市場上OFAT小鋪的DIY積木杯子。（樂天市場提供）

蝦皮購物的LEGO 21320 恐龍博物館 IDEAS系列。（蝦皮購物提供）