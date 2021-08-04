疫情指揮中心也表示，新冠疫苗預約平台第五輪將接種莫德納疫苗，對象包括到8月11日接種第一劑滿28天的第一到第三類人員與孕婦，符合資格者有總計有51萬9196人。對此，前民進黨立委沈富雄說，第二劑疫苗接種時間被未符部長陳時中延後到9月。資深媒體人趙少康聽完笑稱，「會不會到時候讓沈醫師打國產疫苗？」沈富雄聽完嚇一跳直呼「不可以這樣」。

疫情指揮中心3日公布最新統計數據，由行政院推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，自7月27日下午14時起重新開放調整意願登記，據最新統計資料顯示，截至3日中午12時收單。全國意願登記完成總人數為1223萬9385人，僅勾選AZ疫苗83萬9428人，占比6.86%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗415萬189人，占比33.91%；只選高端疫苗者17萬3120人，占比1.41%。

前民進黨立委 沈富雄。(圖/本報資料照)

此外，疫情指揮中心也表示，新冠疫苗預約平台第五輪將接種莫德納疫苗，對象包括到8月11日接種第一劑滿28天的第一到第三類人員與孕婦，以及7月19日12點之前已意願登記莫德納，55歲(含)以上和65歲(含)以上第九類民眾，可接種第一劑，總計有51萬9196人。

沈富雄3日上《TVBS》政論節目「少康戰情室」，他表示從陳時中分配近68萬劑莫德納疫苗的做法來看，可以知道他腦袋想什麼，沈富雄指出，第2劑分配給第一到第三類人員和孕婦6萬多劑，剩下4、50萬劑他要分配給打第一劑的人，這樣做是因為蔡英文總統很在意疫苗覆蓋率，因為這是大外宣要做給外媒看的，但他覺得，這是做給病毒看的，因為病毒如果不甩疫苗，覆蓋率根本沒用。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

沈富雄強調，先進歐美國家的覆蓋率絕大多數是2劑，1劑的很少，沈富雄舉美國為例，有效的覆蓋率要75%，直到前幾天美國 只打到57%，但這57%有接近50%是兩劑的，一劑的不到10%，和台灣正好相反。台灣現在是第一劑覆蓋率32%左右，郭正亮補充，第二劑不到2%，他感嘆，為何這個問題大家都沒人提出來討論，「打一劑和二劑是同樣效果嗎？」。

沈富雄也說，陳時中今天說，剩下的四十幾萬劑是要給打第一劑的，「那我就沒有了」，沈富雄坦言，自己7月6日打第一劑，到8月3日隔4個禮拜，本來可以打第2劑，現在已經被陳時中推到9月多了，若陳時中沒有讓打第一劑的人，接續打第二劑，他有沒有辦法提出科學證據說，非打不可？還有打第一劑的抗體效果是不是往下掉，還有若效果往下掉，覆蓋率還算嗎？是不是要從台灣的疫苗覆蓋率移除？這些我們都要打一個很大的問號。

趙少康接著笑稱，若到時候蔡英文說「沈醫師來，幫你打高端」，沈富雄聽完嚇一跳，「你不可以這樣，沒有這樣的前例，對陳時中太沒有信賴感」。