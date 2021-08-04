據南韓中央防疫對策本部流行病學調查組組長樸永俊表示，南韓境內報告2例感染傳染力較Delta變種病毒更強的「Delta +」（Delta Plus）病例，2名感染者均為完成阿斯利康(AZ)疫苗接種2周後確診的病例，已確認為屬於社區型突破性感染，目前兩人無特別症狀。

《韓聯社》報導，上述2例中有1例是40多歲的男性A某，另1例是境外輸入病例。A某沒有出國旅遊經歷，5月中旬完成AZ疫苗接種，後於上月26日確診。防疫部門對A某的家人和同事等接觸人員進行檢測，1名家人確診，除此之外，暫未發現其他確診病例。考慮到A某沒有旅居史，不排除在社區感染的可能性。

另1例病例是從美國入境後確診感染的50多歲男性。該病例赴美前在南韓國內接種2劑AZ疫苗，7月23日返回南韓後確診感染「Delta +」病毒。防疫部門表示，雖然上述2例符合突破性感染病例條件，但具體情況有待進一步調查。

報導說，「Delta +」 是最早在印度發現的Delta新冠變異毒株進一步突變形成的，傳播力比Delta更強。