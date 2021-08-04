帥哥、美女人人都愛，不過有些人找對象的時候並沒有那麼重視長相，星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、巨蟹座、雙子座擇偶時不在乎對方的顏值，比起長相他更重視對方其他方面的條件，像是經濟能力、價值觀、想法等，只要感覺對了就會讓他墜入愛河，就算對方相貌普通也不會影響他的愛意。

▍1.處女座

處女座對自己的要求很高，擇偶時也是如此，能夠吸引他們的人一定要足夠優秀，不過他重視的是整體條件和相處細節，長相對他來說並沒有那麼重要，看得順眼就好。處女座每次談戀愛都是以結婚為前提交往，希望感情能穩定、長久的走下去，他們很清楚長相並不是維持關係的重點，兩人價值觀是否相合、相處是否能磨合更為重要，只要感覺對了，就沒那麼在意對方的顏值。

▍2.巨蟹座

巨蟹座談戀愛最重視的是安全感，只要認定一個人，就希望兩人能長長久久，雖然帥哥、美女很吸引人，但這種搶手的對象會讓他們很沒有安全感，總是害怕有人要跟他爭奪，也擔心對方遇到其他條件更好的人就拋棄這段感情。巨蟹座的心思很細膩，他很在乎兩人相處時的感覺，只要對他好、給他滿滿的安全感，就能讓他死心塌地的愛下去，顏值完全不是重點。

▍3.雙子座

雙子座擇偶條件取決於對方的定位，在他心目中可以分成戀愛對象和結婚對象，如果只是想要談談戀愛，他就很重視顏值，長得好看讓他更有付出的興致，只是這種愛來得快去得也快。當他把對方認定為結婚對象時，更重視兩人是否聊得來，對方性格好不好、是否有經濟能力，長相就沒那麼重要了。