過去，消費者在乎脂肪酸的比例還有原本油品中所含的營養素，像是橄欖油的橄欖多酚、椰子油的中鏈脂肪酸等，而這幾年有食用油品牌開始添加機能性的食材，讓食用油更具功效性，也有食用油的品牌進行健康食品認證，給消費者更多保障。

植醇，是調節血脂認證食用油的關鍵成分，在衛福部健康食品查詢資料上有兩款添加植醇的植物油，以其中一款葵花油為例，植醇含量量為每10毫升為0.15-0.22公克。

(圖/好食課提供)

根據認證資料顯示，在動物實驗中，實驗動物每天攝取含有添加2%植醇的葵花油，可以降低10%的血中總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞的膽固醇），且在第八週減少30%的LDL氧化速度，因此獲得調節血脂的健康認證。

●植醇具有調節血脂、減少血膽固醇的功效

植醇是由來已久的保健素材，因為結構近似於膽固醇，油溶性佳，這也是為什麼國內外都有機能健康油添加植醇的原因！

(圖/好食課提供)

過去已經有許多國際研究，在探討植醇調節血脂的功效，早在2001年的動物實驗中，學者用誘導高血脂的倉鼠了解植醇的調節血脂功效，結果發現若在飼料添加2%植醇，就能減少高脂飼料帶來的高血脂問題，降幅達到49%。

而且不只是動物實驗，也有許多臨床研究整體認為，每天攝取2克的植醇可以減少10%的低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞的膽固醇），而在三酸甘油酯方面可以降低6%，若是高三酸高油酯的族群，每天吃到2.5克則約可以減少11%。

●植醇減少膽固醇，調節血脂的機制大解密

植醇的動物實驗和臨床實驗不少，且數據顯示補充植醇確實可以減少膽固醇含量，在機制上都還在研究當中，其中最被探討的機制有兩個：

(圖/好食課提供)

→植醇結構近似膽固醇，減少膽固醇吸收

植醇的結構與人體的膽固醇類似，研究發現補充植醇會提高糞便中的膽固醇含量，在膽固醇吸收的過程中，會有取代排擠膽固醇的效應，減少膽固醇進入人體的機會而從糞便中排出（連結），也有學者猜測植醇會刺激腸道細胞，影響腸道吸收油脂的功能，達到減少膽固醇吸收的效果。

→植醇結合特定細胞受體，影響膽固醇代謝

研究指出，植醇和植醇的代謝會在肝臟中與肝細胞的受體結合（X receptor），也影響著膽固醇代謝的關鍵蛋白質（SREBP2），進而影響膽固醇的吸收、運送、代謝與排出等，進而達到減少血膽固醇的功效。