【軍方將目標放到地外世界】

美國前總統川普曾經在真人秀節目表示自己打算組建一支名為太空部隊的新軍隊,當時民眾並不清楚這支軍隊是為了什麼目的而存在也不清楚它的存在會對現有的太空軍事活動和平條約產生何種影響。根據SpaceNews近日的報導,這份由學術專家所提出的建議認為,隨著政府和私人太空計畫的持續增長,軍方需要將目標放置到地球以外的世界。

【美國正式成立獨立太空軍種】

事實上,中國及俄羅斯早就成立了自家的太空部隊,中國太空軍隊成立於 2015 年,結合解放軍陸軍領導、火箭軍、戰略支援部隊等機構,在天軍司令部的指揮下有航天發射部隊、航天測量追蹤管理部隊,標誌著中國新軍事的改革,而蘇聯反飛彈和太空防禦部隊更早於 1967 年就成立,歷經蘇聯解體,以及與空軍的合併等變革,目前稱之為俄羅斯航空太空軍,甚至連法國也有聯合太空司令部,因此作為全球各國首領的美國也沒有放過太空領域,美國其實早在 1982 年就成立太空司令部,但一直以來,太空部隊都僅是聯合部隊的一部分,直到近年來美國才將太空軍首次讓它成為獨立軍種,它的組織架構與海軍陸戰隊類似,不過即使是獨立軍種,仍然還歸屬在空軍下。

【月球任務變得越來越普遍】

根據SpaceNews報導,美國太空研究實驗室長期以來一直倡導將軍事研究和技術計畫擴展到地月空間,地月空間是位於月球軌道內的空間區域,這份研究也進一步預測了月球將成為軍事行動的未來地點,特別是近幾年隨著月球任務變得越來越普遍後。

美國空軍上校埃里克·費爾特在提供給《太空新聞》的聲明中表示:「在地球同步軌道之外運行航天器構成了獨特的挑戰,隨著商業擴展到月球和其他地方,理解和解決這些獨特的挑戰至關重要,這樣我們才能提供太空領域的意識和安全。」

