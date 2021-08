【癌症可以分為兩種類型】

根據一項新的研究,每一種癌症似乎都可以分為兩種新發現的類型之一,這兩種類型是基於它們是否產生單一的蛋白質。

近日由西奈山伊坎醫學院各機構科學家領導的研究人員在《癌細胞》雜誌上發表了一項研究,該研究將所有形式的癌症與一種被稱為Yes-associated protein (YAP)的蛋白質轉錄規則所聯繫起來,研究人員發現,在表達YAP(他們稱之為「YAPon」癌症)的癌細胞與不表達YAP癌細胞(他們稱之為「YAPoff」癌症)的癌細胞之間存在明顯差異。

這項新研究的主要目標是完成這項以YAP為中心的不同癌症之調查,但這項工作也對發展癌症治療甚至治癒癌症都具有重要意義。

【根除它們的技術變得棘手】

科學家們發現,雖然「YAPoff」癌症往往特別致命,但YAPon和YAPoff癌症在它們的群體中都有一項關鍵的弱點,例如,即使將YAPoff腫瘤暴露於YAP之下,似乎也能阻止其生長,不幸的是,單個腫瘤在面對治療時,作為一種生存機制,能夠在這兩種狀態之間切換,這讓根除它們的技術變得有點棘手。

「我們發現的這個簡單的二進制規則可能會揭示出治療許多癌症類型的策略,這些癌症不是屬於YAPoff,就是屬於YAPon。」該研究的作者Lunenfeld-Tanenbaum研究所的科學家Joel Pearson在一份新聞稿中說:「此外,由於癌症會通過跳轉狀態來逃避治療,因此若找出方法治療YAPoff和YAPon可能成為一種通用的方法,以阻止這種癌症轉變為抗拒藥物治療。」

【癌症蟬連39年成為台灣十大死因第一名】

在台灣癌症蟬連39年成為國人十大死因第一名,2020年「癌症」死亡人數為50161人,占總死亡人數29.0%,與2019年相比下降0.1%,若是我們再細看癌症死因的種類分析,排名依序為:氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌等相關癌症。

