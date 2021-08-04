梅森的父母從來沒跟他談過性愛、性倫理，或健康的情愛關係。我遇過的男孩很多都是這樣，但是也有些男生覺得自己父母是親身示範，透過深情、尊重、甚至好玩的方式彼此互動。

梅森家的情況則不是如此。他父母從他小學時代就開始分房，兩人有一度還曾經整整一年不講話。他父親會嘲笑他母親，會在他母親講話時，大聲壓過她，嘲笑她的看法。梅森鼓勵母親跟父親離婚，可是母親是個虔誠的天主教徒，拒絕離婚。

同時，隨著青春期逼近，梅森開始好奇。他的老師只會重複守貞教育的陳腔濫調；而父母則不開口。於是他無可避免地轉向現代世界的轉角：網路。

國一那年，他利用谷歌搜尋「花花公子（Playboy）」(我訪談過的一個男生說花花公子是「你知道，大家所說的那種出名的，有照片那些的A書」)。

我自己到谷歌打這個詞，馬上搜尋到幾十個影像，都是衣衫不整、完全順從的女人。這些女生全都有著同樣染成金色、飄逸的頭髮，還有著毫無瑕疵、抹了油的皮膚，更有著巨乳、豐臀。這些女生眼睛似乎都直視看她的人，還撩人地嘟著嘴。

可是，這些照片同時只比普通MV更清晰，有些甚至還不如一般的MV。接著，梅森試著最後一搏，故意拼錯幾個字，例如把「大翹臀（big booties）」打成「大鮑伯 (big bobbs)」，試圖繞過父母的安全搜尋過濾器，這讓他大有斬獲。

十四歲那年，他看著裸女讓水涓涓流過乳房的影片，就這樣體驗到高潮。而他說，就從這次起，「循環就開始了。剛開始的時候，只看女生在游泳池裡這類單純的東西，然後就開始看人做愛的影片，然後看女同志，『巨乳』這個類別通通都看，然後看肛交，看雙陽具插入。我確定自己還看過每一個戀物癖類別裡的一些東西，我看過一些真的很瘋狂的爛東西。」

某一天晚上，梅森坐在地下室的沙發上，用學校發的平版電腦搜尋A片，這時他父親剛好走進來。

父親告訴他：「你不應該看這個，看這個對你不好。」

巧的是，在那之前不久，梅森才剛剛偷看過老爸的筆記型電腦，發現了一大堆有標記的A片。於是他回嘴了：「別假了，你看的東西，我通通都看過了。」

他父親不再多說，只是重重地坐到沙發上，打開一集《開心漢堡店（Bob’s Burgers）》，看完一集之後，就上樓去睡了。討論結束。

梅森說：「我覺得他有點讓我失望。我有點希望……就算在我回嘴之後，他還是有機會可以跟我對話。或許，如果他告訴我：『A片會扭曲你對女人的看法，A片不是真的，A片也不會幫助你贏得女孩的芳心，只會讓你不能用健康的方式跟女生互動。』我就會改變了。可是我父母都太害怕，怕到不敢處理這類的事情。」

高二那一年，梅森每天大概有一小時的時間沉溺在A片中，躲在臥室看，也在自修室裡看；在學校的淋浴間裡看，去參加派對的時候也看。他說，當時看A片就跟刷牙、吃飯、喝水、睡覺一樣，是他生活的一部份。

他說：「一個人可以花這麼多時間沉溺在A片的奇幻世界裡，都沒抬起頭來過過真正的生活。」有一次看完牙醫之後，他在車子後座戴上耳塞，滑著螢幕找自己下載的影片，他哥哥和母親就在前座聊天。他說：「看A片已經變得習以為常到就算只有三十分鐘的車程，我可能也會看。」

(本文摘自《男孩與性》/高寶書版)

【內容簡介】

《紐約時報》暢銷書

美國Amazon.com4.6星、goodreads網站4.22星高分好評

《紐約時報》暢銷作家佩吉•奧倫斯坦繼《女孩與性》後，為家有兒子的父母帶來最適用現代的性教育指南！

「令人大開眼界……每讀幾頁，男孩的世界就被揭開一點。即使在本書最令人焦慮的部分，佩吉．奧倫斯坦仍然相信男孩及他們能成為的男人心中的善良。她也信任身為家長的我們將男孩養大成人。」──《紐約時報》書評

「專業。坦率而引人入勝地描寫了現代的年輕男性。」──《出版人週刊》星級書評

「坦率、富同理心、輕鬆幽默，佩吉·奧倫斯坦的報導充滿了生氣。」──《舊金山郵報》

男孩和女孩一樣敏感、纖細、需要被關懷與理解，

讓我們拋開傳統的「男子氣概」觀念，深入了解兒子的真實世界，

將男孩教育成心理成熟健康、懂得在情愛關係中善待自己與他人的男人。

佩吉．奧倫斯坦的《女孩與性》打破禁忌，開啟了關於年輕女孩與性的話題。受到廣大家長讀者的回響，她發現，《女孩與性》只討論了議題的一半，年輕男孩同樣受到社會刻板印象、媒體主流形象的影響，左右他們如何面對性關係與情感關係。

在本書中，佩吉．奧倫斯坦深入採訪年輕男孩、心理學家、學者專家，研究「可笑」這個詞是如何奪走了男孩的同理心？當男孩把A片當作教材會發生什麼事？他們對約炮文化有什麼看法？他們曾是性暴力的加害者或受害者嗎？

男孩和女孩一樣敏感、纖細，需要父母的關懷與理解，更需要父母引導成長路途。

《男孩與性》/高寶書版

佩吉．奧倫斯坦揭開了男孩世界中埋藏的重要事實，讓家長看見新世代對兒子帶來的影響，提供家長迫切需要的觀點，幫助家長將男孩教育成正直、有同理心、尊重另一伴的男人。

【作者簡介】

佩吉．奧倫斯坦 Peggy Orenstein

紐約時報暢銷書作家，著有《女孩與性》（高寶書版）、《灰姑娘吃了我女兒》（Cinderella Ate My Daughter）、《等待黛西》（Waiting for Daisy）、《流動》（Flux）、《校園中的女學生》（Schoolgirls）等探討年輕男女的作品。佩吉也是《紐約時報》特約撰稿人，並曾於《大西洋》、《紐約客》、《今日美國》等各大雜誌發表文章。在TED的演講，觀看次數已超過四百萬。佩吉目前與丈夫和女兒住在北加州。

【譯者簡介】

溫璧錞

台灣省新竹市人，淡江大學英語系、台灣大學外文研究所畢業，現為大專兼任講師及特約譯者。譯有《萊霍森林：愛情與背叛的奇幻之歌》（唐莊文化）、《犀牛的影像：鎂光燈下的自然世界》（與金振寧合譯，胡桃木，獲選中國時報開卷版翻譯類年度十大好書獎）、《可笑的結局（第二輯）》（胡桃木）、《多多鳥之歌（下）》（胡桃木，榮獲1999年聯合報讀書人最佳書獎），以及由一中心出版的《耶穌的47個故事》、《女神戰士手冊》等書。