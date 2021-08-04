梅森說：「不騙你，每次碰到其他人在討論他們的性經驗，我都有點覺得自己在尋求敗部復活。」

梅森現實生活裡的性追求並沒有因為A片而加速，事實恰好相反。高中大部分的時候，他甚至還會刻意避免親吻，就怕自己沒有「經驗」會吻錯。

他在螢幕上看到的一切都沒能幫他做好心理準備，也都沒能免除現實生活裡性接觸時的尷尬，還都沒能引導他如何跟伴侶相處。

他本來以為自己應該知道。梅森的高中女友在高四那年第一次幫他口交，他懷疑多半是因為她拒絕性交而有罪惡感（他準備進入她體內時，她那句「不要」輕柔到他幾乎沒聽到）。不過因為兩人從來沒討論過這件事，所以他也不能確定究竟是怎麼回事。無論如何，那次他就在行動時軟掉了，於是她只好停下來，兩人默默把衣服穿上。

於是我問梅森，你第一次性交是什麼時候？

他瞪著天花板，撥弄著帽子上的絨線球，瞇著眼睛好像在回憶，最後終於說了：「禮拜五。」

我回答：「你是說，五天前嗎？」

他點點頭。

他幾個禮拜前才剛剛在一次派對上遇到那個女孩珍妮，當時兩人用了一種名叫「上帝的貓咪（God’s Pussy）」的大麻，所以都很亢奮，離不開那張沙發。兩人精神恢復之後，她邀他到自己的宿舍，然後兩人開始親熱。可是，當她跨騎到他身上，準備性交的時候，他居然軟了。他覺得都是大麻的錯──雖然並不清楚大麻會不會像酒精一樣影響勃起功能，但他向我承認他當時很害怕。於是兩人再溫存、親吻了一會兒之後。梅森就離開了。

隔天下午，珍妮傳簡訊問他要不要再約一次。這次他很清醒，但還是焦慮：萬一自己又硬不起來怎麼辦呢？他越想越焦慮，當他試著戴保險套時，又軟掉了。

珍妮說：「你不必緊張。」

梅森閃避問題，告訴她：「是昨天的大麻留下的後遺症。」沒什麼大不了的。他還說，也或許是「接觸陶醉（contact high）」，因為那天傍晚身邊有些朋友在吸大麻。他自己也知道這個謊言很蹩腳，可是珍妮好像很有自信，對身體很自在。

她可以談論自己的慾望和界線。她毫不隱藏自己的情緒，能充分表達，這嚇壞梅森了。他說：「我那時候心想著，媽的！這女生什麼都弄清楚了！而我才開始試著要度過多年看A片的創傷，試著分辨自己在幻想世界裡的喜好和真實世界裡的喜好。」

一個禮拜之後，珍妮在學校演戲，梅森去看。兩人再次回到她宿舍，這次梅森因為刻意的殷勤，所以婉拒了性接觸：她隔天還要演出，所以他說不要害她熬夜熬太晚。

「可以問個問題嗎？」她問：「你以前做過嗎？」

如果是以前，梅森一定會撒謊，無論是像最近一樣跟伴侶在床上，還是跟打工的朋友聊天時都是這樣。「身為男性，你會覺得自己應該要有那種經驗了。」他告訴我：「假如你還是處男，就該盡量閃躲這種問題。」可是碰上珍妮，狀況就有點不一樣了。

「我決定說出來。」他回憶：「於是我告訴她：『沒有。我確實有過性方面的經驗，但沒有真正嘗試過性愛。』」

於是珍妮再問：「那麼童貞是你重視的嗎？你希望自己的第一次很有意義嗎？」

梅森思索了一下，說：「不盡然。假如狀況出現了，我會很樂意性愛，可是我認識女生的目的並不是性愛，我認識女生的目的更希望是『這女生很酷嗎？』、『我喜歡跟這個女生在一起嗎？』」

於是兩人又聊了一個多鐘頭。梅森對珍妮坦承自己的焦慮，坦承自己很難表達情緒。兩人開始親吻時，突然間，一切都對了。

「感覺就像說故事時間，」梅森回憶道：「我們已經先聊了一個小時，所以我卸下了防備。就像是，談過那次之後，我覺得跟她在一起超級自在。無論前幾次是哪一種神經影響了我，此刻都消失了。於是我明白：如果我無論在心理上還是情緒上都不能完全脆弱，就會讓我沒辦法在身體上變得脆弱。因為，赤裸的身體是非常脆弱的東西，你知道嗎？」

梅森誠懇地看著我，我點頭。身體當然可以很脆弱。這一點，跟他在A片或主流媒體當中學到的東西很不一樣。我說：「聽起來你跟她真的連上線了。」

梅森說：「對啊。」他還是不知道之後跟珍妮會怎麼樣，也不知道自己想要什麼樣的事情發生。畢竟兩人的關係還很淺，也許這段關係來日會開花，變成更持久的東西，也可能會發展成持續的勾搭，或者也可能會漸漸變淡，曖昧不明。無論如何，他都感恩自己能夠遇見她。他說，因為他現在知道自己在追尋什麼──還知道在自己追尋的，是影片螢幕上找不到的。

(本文摘自《男孩與性》/高寶書版)

【內容簡介】

《紐約時報》暢銷書

美國Amazon.com4.6星、goodreads網站4.22星高分好評

《紐約時報》暢銷作家佩吉•奧倫斯坦繼《女孩與性》後，為家有兒子的父母帶來最適用現代的性教育指南！

「令人大開眼界……每讀幾頁，男孩的世界就被揭開一點。即使在本書最令人焦慮的部分，佩吉．奧倫斯坦仍然相信男孩及他們能成為的男人心中的善良。她也信任身為家長的我們將男孩養大成人。」──《紐約時報》書評

「專業。坦率而引人入勝地描寫了現代的年輕男性。」──《出版人週刊》星級書評

「坦率、富同理心、輕鬆幽默，佩吉·奧倫斯坦的報導充滿了生氣。」──《舊金山郵報》

男孩和女孩一樣敏感、纖細、需要被關懷與理解，讓我們拋開傳統的「男子氣概」觀念，深入了解兒子的真實世界，將男孩教育成心理成熟健康、懂得在情愛關係中善待自己與他人的男人。佩吉．奧倫斯坦的《女孩與性》打破禁忌，開啟了關於年輕女孩與性的話題。受到廣大家長讀者的回響，她發現，《女孩與性》只討論了議題的一半，年輕男孩同樣受到社會刻板印象、媒體主流形象的影響，左右他們如何面對性關係與情感關係。

在本書中，佩吉．奧倫斯坦深入採訪年輕男孩、心理學家、學者專家，研究「可笑」這個詞是如何奪走了男孩的同理心？當男孩把A片當作教材會發生什麼事？他們對約炮文化有什麼看法？他們曾是性暴力的加害者或受害者嗎？

男孩和女孩一樣敏感、纖細，需要父母的關懷與理解，更需要父母引導成長路途。

佩吉．奧倫斯坦揭開了男孩世界中埋藏的重要事實，讓家長看見新世代對兒子帶來的影響，提供家長迫切需要的觀點，幫助家長將男孩教育成正直、有同理心、尊重另一伴的男人。

【作者簡介】

佩吉．奧倫斯坦 Peggy Orenstein

《男孩與性》/高寶書版

紐約時報暢銷書作家，著有《女孩與性》（高寶書版）、《灰姑娘吃了我女兒》（Cinderella Ate My Daughter）、《等待黛西》（Waiting for Daisy）、《流動》（Flux）、《校園中的女學生》（Schoolgirls）等探討年輕男女的作品。佩吉也是《紐約時報》特約撰稿人，並曾於《大西洋》、《紐約客》、《今日美國》等各大雜誌發表文章。在TED的演講，觀看次數已超過四百萬。佩吉目前與丈夫和女兒住在北加州。

【譯者簡介】

溫璧錞

台灣省新竹市人，淡江大學英語系、台灣大學外文研究所畢業，現為大專兼任講師及特約譯者。譯有《萊霍森林：愛情與背叛的奇幻之歌》（唐莊文化）、《犀牛的影像：鎂光燈下的自然世界》（與金振寧合譯，胡桃木，獲選中國時報開卷版翻譯類年度十大好書獎）、《可笑的結局（第二輯）》（胡桃木）、《多多鳥之歌（下）》（胡桃木，榮獲1999年聯合報讀書人最佳書獎），以及由一中心出版的《耶穌的47個故事》、《女神戰士手冊》等書。

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