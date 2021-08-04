八十歲老人家有二十歲年輕人的活力，有可能嗎？當然有可能！保持玩心、好奇心與幽默感讓我們維持心態上的健康，不過，身體素質也得同樣跟上才行。比方說管住嘴邁開腿，人就很有機會在八十歲高齡時還擁有二十歲的心血管。

另一個關鍵目標是：「八十歲有二十歲的腸道」，這跟我們的心情和身體都有關聯。有八、九成傳遞幸福感的血清素，在腸道內生成，而也有高達七成的免疫細胞，在腸道裡誕生+訓練。小到過敏、流感，大至新冠肺炎、細胞癌化，腸道顧好，即能改善百分之六十的免疫狀況。

代謝部分，腸子有活力，像是高血壓、糖尿病、肥胖問題都會跟你緣分很淺。在預防失智、憂鬱躁鬱上，腸道好，很多事都不用煩惱。

近來時興的「腸腦軸」研究，已積極往「優化腸道微生物菌相，來改善大腦、情緒甚至是行為」這方向在努力。

上面看臉，有沒有顆粒、乾燥粗糙還是平滑光潤？下面看便便，每天大號一、兩次，黃金先生是一整條黃褐色，氣味類似發酸廚餘、不會太臭，表示腸道裡的好壞菌和平共處，腸道環境很OK。如果放屁很臭，排便更臭，還一灘爛泥，需注意可能壞菌過多。

還有女孩子最關心的皮膚有沒有小顆粒、上妝能不能均勻、如何看上去細緻又容光煥發？也跟腸道保養有關。其他如老化變慢、口氣變好、精神變好等等，腸道健康，很多好事都會發生。●看上看下，腸道環境一目了然

知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師。(圖/時報出版提供)

最近你可能還常常看到「腸漏症」這三個字。不是說腸子破一個洞，裡面東西都漏出來這樣。意思是本該比肩站崗的腸道黏膜細胞因不良飲食或不當用藥，出現防守上的空隙，不該放行的食物大分子、毒素或細菌病毒逃出腸道，巡守全身的免疫軍團一看「天啊，這些都什麼鬼啊！」立刻喊打喊殺，然後有人就過敏了，有人則會覺得「奇怪，怎麼好累」，也有人出現頭痛症狀。當免疫軍團反應太過激動，出現自家人打自家人的狀況，演進下去就是自體免疫疾病。

●「腸道菌相平衡」6字是解答

頭痛醫頭、拉肚子吃止瀉、憂鬱就吃藥、皮膚狀態差保養品整坨拿來塗，如果連做到這樣都沒用，請給自己兩個禮拜時間，透過「優化腸道菌相」這招，把上述問題一次解決。

活在我們腸子裡的微生物大約有一百兆那麼多，理想上，好菌應有20%、壞菌20%，騎牆派中性菌可以有60%。若自覺皮膚差、大便也不漂亮，請嘗試提高好菌占比。怎麼做呢？

1.壓力也會擊垮好菌，要開心

2.別亂吃抗生素、消炎止痛或胃藥

3.別吃太多肉(豬牛身上可能也有抗生素)

4.吃發酵食物。台灣的福菜梅乾菜、韓國的泡菜、東北的酸白菜、日本的納豆與味噌，以及酵素、優格、優酪乳和古法釀造的醬油

5.喝好茶。紅茶、烏龍茶、普洱茶

6.適量使用益生菌補充包

7.投其所好，好菌喜歡吃的有：洋蔥、大蒜、蜂蜜、蘆筍、燕麥、黃豆，以及纖維豐富的蔬果。

8.切斷壞菌補給，壞菌喜歡垃圾食物，如精緻加工食品、高糖零食、炸物。

不讓壞菌強出頭，進而引發一連串身心疾病，請用上述方法幫好菌加加油。揚善，就不怕惡作怪。