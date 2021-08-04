近來適逢大暑、天氣炎熱，午後雷陣雨頻發，上週苗栗一名男子冒雷雨在河堤慢跑被雷擊中的新聞轟動全台，緊急送醫搶救後雖一度恢復生命徵象，最後仍是傷重不治。在此事件之前，不少民眾對於雷擊傷感到陌生，也不清楚該如何現場急救處理，台灣外傷醫學會前理事長簡立建醫師表示，面對雷擊傷者首先應確認有無生命徵象，若無，現場直接給予心臟按摩及心肺復甦是最有機會救回雷擊傷者的方式。

●被雷打到比中頭獎還難? 這些事項不注意恐機率大增

雷擊的電壓最高可達上億伏特，擊中人體則可能會造成致命傷害，全球每年因雷擊死亡的平均人數超過3000人，尤其在炎熱且有明顯雨季的國家更要小心，印度不久之前就發生一天內超過70人被雷擊斃的憾事。

簡立建醫師呼籲，在外有雷雨應儘速至室內躲避，若於空曠地週遭真無建築物可躲避，也要蹲低身體儘量避開水邊、樹下、潮濕的地方，也需保持身上衣物乾燥，取下身邊攜帶的金屬物品並避免待在高處，才能有效降低被雷擊中的風險。.

受午後雷陣雨影響，雷擊傷在台灣也不算少見，平均每年都有3-5人因雷擊，或是疑似雷擊而喪失生命，民眾千萬不能掉以輕心。

●雷擊電流是否經過心臟 傷害程度大不同

直接雷擊傷是因為強烈的電流通過人體造成傷害，造成的傷害嚴重程度隨電流在人體內的方向、路徑、持續時間長短而異。

簡立建醫師指出，可初步將雷擊傷分成「局部性」及「心臟性」。電流如通過肌肉、骨骼或神經而造成人體某些部位受到傷害，即是「局部性雷擊傷」；但若電流通過心臟，使傷者產生心律不整或甚至心臟驟停，就是致命性極高的「心臟性雷擊傷」。

●擔心救人反成被救？ 醫：雷電不在人體內殘留

許多人會擔心若身邊的人遭雷擊，自己去救援會不會也一起被導電？

簡立建醫師解釋，雷擊跟一般電擊傷不同，一般電擊的確要注意傷者身上是否有持續導電情形，應先以絕緣體移除觸電來源並移至安全處再施救，但雷擊因為是短時間強烈電流通過，實際上人體並不會殘留電量，所以不用擔心自己反被導電。

唯天候不佳持續閃電打雷的狀況下，因被雷擊中風險仍高，未免更多人因雷擊受傷，簡立建醫師建議民眾，還是先顧好自身安全再去救援傷者為佳。